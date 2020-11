PSG-Leipzig : découvrez les compos probables

publié le 24/11/2020 à 13:10

Gagner, à tout prix, pour rester maître de son destin. Battu à domicile par Manchester United (1-2) lors de la première journée de cette phase de groupe 2020, encore défait à Leipzig (2-1) il y a trois semaines, le PSG retrouve les Allemands pour une rencontre sous haute pression. Avec 3 points en autant de rencontres, ceux acquis sur la pelouse du Basaksehir Istanbul (0-2), Paris est devancé par United et le RB (6 points). En cas de nouvelle contre-performance (nul ou défaite), il faudra ensuite un miracle pour revoir les 8es de finale.

Lors du match aller en Allemagne, Tuchel était privé, notamment, de Neymar et Mbappé. Le Brésilien et le Français sont de retour, visiblement affamés. Seront-ils alignés dans un 4-4-2 ultra offensif avec Di Maria et Kean pour cette "finale", selon les mots de l'entraîneur parisien ? "C'est une possibilité de jouer à quatre devant (...) Mais il y a aussi la possibilité de jouer en 4-3-3 comme on l'avait fait à Leipzig".

Verratti revenant juste de blessure, Gueye étant forfait et Danilo Pereira décevant, la première option tient la corde, avec une paire de milieu Paredes-Herrera. "Mais on doit les aider si on joue en 4-4-2", a insisté Tuchel. Derrière, la surprise pourrait venir de Bakker, annoncé partant à gauche à la place de Kurzawa. Kimpembe suspendu, Marquinhos retrouvera son poste de prédilection, avec l'inquiétant Diallo à ses côtés et Florenzi à droite.

Leipzig avec trois Français ?

De son côté, Julian Nagelsmann devrait aligner le même 11 qu'à l'aller, à une exception près : Adams à la place de Mukiele dans le couloir droit. Les autres Français Nkunku, Upamecano et Konaté sont aptes à débuter. Lors de la journée suivante (mercredi 2 décembre), Leipzig se rendra en Turquie, Paris en Angleterre. Le final de ce groupe H est prévu le mardi 8 décembre avec PSG-Basaksehir et Leipzig-Manchester United.

Cinq absents à Leipzig ?

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap), Diallo, Bakker (ou Kurzawa) - Di Maria, Paredes, Herrera (ou Danilo), Neymar - Mbappé, Kean

Leipzig : Gulacsi - Konaté, Upamecano, Orban - Adams, Sabitzer, Haidara, Angelino - Nkunku, Olmo, Forsberg