Le PSG n'a pas le droit à l'erreur, mardi 24 novembre (21h) face aux Allemands du RB Leibzig. Les Parisiens doivent impérativement l'emporter pour espérer se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions. "Je suis confiant, j'ai envie d'y croire", lance Luis Fernandez.

"Je me dis que cette équipe peut faire beaucoup mieux, explique l'homme de 55 ans, ancien joueur et entraîneur du club parisien. Ses dernières prestations sont peut-être un peu décevantes (...) mais "le championnat et la Ligue des champions ce n'est pas pareil. On joue avec un engagement totalement différent. L'an dernier, le PSG a fini la saison en allant jouer une finale. On a vu une équipe qui a les qualités et le potentiel d'aller chercher cette compétition".

Si le club de la capitale a des difficultés en ce moment, c'est "parce qu'il y a pas mal de joueurs au combien importants blessés, souligne l'ancien numéro 6. Pour un entraîneur c'est aussi la difficulté, trouver le bon équilibre, l'équipe idéale". "Jouer dans ces conditions, ce n'est pas facile", poursuit Fernandez.

"Je pense que ce soir, l'équipe va sortir avec un état d'esprit différent, conclut-il. C'est un match qu'il faut absolument gagner pour aller chercher une qualification". Avec le retour de Neymar et Mbappé, "ça va le faire. Ce sont deux garçons qui ont envie. On l'a vu la saison dernière", dit-il.