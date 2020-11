publié le 24/11/2020 à 06:44

Une victoire sinon rien. Après deux défaites en trois matchs de Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n'a pas le droit à l'erreur lors de la réception du RB Leipzig, ce mardi 24 novembre (21h), au Parc des Princes. Battus par Manchester United et ce même club de Leipzig, les Parisiens, finalistes de la dernière édition, sont sur un siège éjectable.

En grand danger en cas de défaite, l'entraîneur parisien, Thomas Tuchel, estime qu'il est l'heure d'invoquer le passé et le parfum des grandes soirées européennes : "On a fait un grand match contre Dortmund, contre Liverpool et on a le droit d'avoir confiance en nous. C'est une finale".

Avec le retour du duo Mbappé-Neymar et le replacement de Marquinhos à son poste de prédilection en défense centrale, le Paris Saint-Germain devrait évoluer avec une formation en 4-4-2 contre les Allemands, qu'ils avaient battus lors du final 8 cet été.

