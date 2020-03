publié le 11/03/2020 à 19:45

À la problématique sportive s'est ajouté l'épidémie de coronavirus : c'est à huis clos, sans le soutien de ses quelques 48.000 supporters, que le PSG doit renverser le Borussia Dortmund pour retrouver ce top 8 européen qui se refuse à lui depuis 2016 (élimination face à Manchester City).

Depuis, il y a eu la fameuse "remontada" de Barcelone, la leçon de réalisme du Real Madrid et l'improbable élimination face à un Manchester United bis la saison passée. Paris est-il définitivement maudit à ce stade de la compétition ? Le match aller perdu 2-1 en Allemagne - un moindre mal au vu du match - et les événements qui ont suivi ne rendent pas vraiment optimiste.

Ajoutez au tableau l'angine de dernière minute de Kylian Mbappé, le forfait du capitaine Thiago Silva, l'absence de répétition générale à Strasbourg... Mais peut-être que cette soirée sera celle de Neymar, entouré de Edinson Cavani, Angel Di Maria ou Marquinhos....

Le film de la soirée :

19h52 - Voici les équipes de départ, avec Mbappé sur le banc au coup d'envoi :



PSG : Navas - Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Di Maria, Paredes, Gueye, Neymar - Sarabia, Cavani

Borussia Dortmund : Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Hakimi, Witsel, Can, Guerreiro - Sancho, Haaland, Hazard



19h45 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.