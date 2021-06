Euro 2021 : le programme télé des quarts de finale avec Belgique-Italie

Au terme de 8es de finale marqués par quatre prolongations et une séance de tirs au but, fatale à l'équipe de France face à la Suisse, il ne sont donc plus que huit à rêver encore de soulever la coupe Henri Delaunay le dimanche 11 juillet prochain à Londres. Parmi eux, trois nations qui ont déjà remporté l'Euro : l'Espagne (1964, 2008 et 2012), l'Italie (1968) et le Danemark (1992).

Les partenaires de Christian Eriksen ont signé le plus gros carton des premiers matches à élimination directe : 4-0 face au Pays de Galles. Leur quart de finale est sur le papier encore largement abordable, même si la République tchèque a créé la sensation en écartant les Pays-Bas (2-0). Le vainqueur retrouvera en demie l'Angleterre, tombeuse de l'Allemagne (2-0) ou l'Ukraine, qui a pris le dessus sur la Suède (2-1 après prolongation).

L'autre moitié de tableau apparaît bien plus relevée. Après la France, la Suisse doit se frotter à l'Espagne, qui reste sur 10 buts marqués sur ses deux derniers matches (5-0 contre la Slovaquie, 5-3 après prolongation face à la Croatie). Un match à suivre sur TF1, vendredi 2 juillet (18h), juste avant le choc de ces quarts : Belgique-Italie (sur M6). Les deux équipes ont réalisé le carton plein au premier tour avant d'écarter plus difficilement le Portugal (1-0) et l'Autriche (2-1 après prolongation).

Euro : le programme télé des quarts de finale

Vendredi 2 juillet :

18h00 : Suisse - Espagne à Saint-Pétersbourg sur TF1 et beIN Sports 1

21h00 : Belgique - Italie à Munich sur M6 et beIN Sports 1

Samedi 3 juillet :

18h00 : République tchèque - Danemark à Bakou sur beIN Sports 1

21h00 : Ukraine - Angleterre à Rome sur TF1 et beIN Sports 1