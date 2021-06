Euro 2021 : l'Espagne sort la Croatie au bout de la folie et retrouvera la France ou la Suisse

César Azpilicueta marque le deuxième but espagnol à Copenhague le 28 juin 2021

L'énorme bourde de Unai Simon restera finalement comme une simple anecdote de ce 8e de finale, le retour des Croates à 3-3 pour arracher la prolongation alors qu'ils étaient menés 3-1 aussi. Plombée par un contrôle totalement raté sur une passe en retrait de son gardien à la 20e minute, puis par une fin de match manquée alors qu'elle avait fait le break, l'Espagne est parvenue à écarter la Croatie en 8es de finale de l'Euro (5-3 après prolongation), lundi 28 juin en début de soirée à Copenhague.

La "Roja", qui enchaîne un deuxième succès spectaculaire après son carton face à la Slovaquie (5-0) lors de son troisième match de poules - après deux nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1) -, affrontera en quart de finale l'équipe de France ou la Suisse, opposées en soirée (21h) à Bucarest. Le match aura lieu vendredi 2 juillet (18h) à Saint-Pétersbourg.

La Croatie a donc ouvert le score sur une énorme erreur du gardien de l'Athletic Bilbao Simon (20e). Sarabia a égalisé d'une frappe sèche pour la Roja au terme d'un gros cafouillage dans la surface croate (38e). Alors que Azpilicueta (57e) et Ferran Torres (77e) avaient donné l'avantage à l'Espagne, les Croates Orsic (85e) et Pasalic, dans le temps additionnel (90+2e) ont rétabli la parité et envoyé les deux équipes en prolongation.

Morata replace l'Espagne devant dans la prolongation

Les hommes de Luis Henrique ont repris l'avantage à la 100e minute par Morata, qui va faire taire les critiques sur son manque d'efficacité. Trois minutes plus tard, Oyarzabal leur a redonné deux longueurs d'avance (5-3). Et voilà les Espagnols de retour dans le top 8 d'une compétition majeure pour la première fois depuis leur incroyable triplé Euro-Mondial-Euro entre 2008 et 2012.