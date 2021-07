Euro 2021 : Didier Deschamps, l'heure de la remise en question

Le retour sur terre est brutal. En dépit d'un réveil spectaculaire en deuxième période concrétisé par deux buts de Karim Benzema et un de Paul Pogba, les Bleus ont été sortis dès les 8es de finale de l'Euro par la Suisse, lundi 28 juin à Bucarest (3-3 après prolongation, 5 tirs au but à 4). Au delà des insuffisances des uns et des autres sur le terrain, c'est aussi et surtout le management de Didier Deschamps qui est en cause.

Le sélectionneur de 52 ans, symbole de la France qui gagne, a affiché des défaillances inhabituelles qui remettent beaucoup de choses en question. Même si l'échec fait partie du sport, la manière intrigue. Celui qui est un roc depuis 2012, au point d'être caricaturé à l'envie indécrottable conservateur, a tout fait voler en éclat en l'espace d'un mois et demi. Le rappel, tardif, de Karim Benzema a paradoxalement fragilisé son management, en même temps qu'il a renforcé l'équipe.

Les équilibres de vestiaire ont été rompu : Antoine Griezmann sacrifié dans un rôle de porteur d'eau, Kylian Mbappé contraint de partager la vedette, Olivier Giroud déclassé mais pas écarté... Autant d'égos à gérer, et moins de temps pour cajoler les remplaçants. Le sélectionneur a paru parfois guidé dans ses choix. La défense à trois, c'est Paul Pogba qui l'aura réclamée. Oublié, donc, les grands principes sur les automatismes en défense et ce couple Raphaël Varane-Presnel Kimpembe, qui jusque-là fonctionnait plutôt bien.

Noël Le Graët "très déçu"

Que dire, enfin, de cette scène en fin de match, d'un Kingley Coman refusant d'être remplacé. L'autorité du sélectionneur en a pris un coup durant cet Euro. Didier Deschamps en sort groggy, un genou à terre. Très attendus, les premiers mots de Noël Le Graët sont tombés à la mi-journée :"Très déçu", le président de la Fédération française de football va "discuter" avec son sélectionneur...