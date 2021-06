Euro 2021 : le Danois Eriksen est sorti de l'hôpital

Bonne nouvelle pour Christian Eriksen. Le milieu danois, victime d'un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro 2021, jeudi dernier, est sorti de l'hôpital après une opération réussie ce vendredi 18 juin. L'international s'est fait implanter un défibrillateur miniature pour réguler son rythme cardiaque, ce qui pourrait mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel.

"L'opération s'est bien passée et je vais bien vu les circonstances", a déclaré dans un communiqué le joueur, qui a également pu rendre visite à ses coéquipiers à leur camp d'entraînement au nord de la capitale danoise. "Merci pour les innombrables messages, ça a été incroyable à vivre et ressentir", a remercié le meneur de jeu danois, qui va désormais rejoindre sa famille.

Christian Eriksen avait été victime d'un malaise cardiaque en plein match contre la Finlande le 12 juin dernier, suscitant l'émotion dans le monde entier. Grâce à l'intervention rapide des sauveteurs, il a pu être réanimé et transféré à l'hôpital. Les joueurs du monde entier lui ont apporté leur soutien. Si le Néerlandais Daley Blind a pu reprendre sa carrière après s'être fait poser un appareil cardiaque, des spécialistes doutent qu'Eriksen puisse reprendre le chemin des terrains comme joueur professionnel.

Le Danemark s'est finalement incliné contre la Finlande, avant de perdre quelques jours plus tard leur second match du groupe B contre la Belgique. Dernier de son groupe, le Danemark voit sa qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro très compromise. L'équipe d'Eriksen doit impérativement battre la Russie lundi prochain pour la troisième et dernière journée des matchs de poule. La Belgique est pour l'instant première du groupe avec six points.