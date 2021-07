Cela restera peut-être comme l'image la plus cruelle du parcours décevant l'équipe de France dans cet Euro 2021 : Yan Sommer, gardien de la sélection suisse, qui arrête le tir au but de Kylian Mbappé et élimine les Bleus de la compétition (3-3, 5-4 t.a.b.)..

Cinquième tireur, le jeune prodige du football français devait marquer pour garder son équipe en vie. "J'ai voulu aider l'équipe mais j'ai échoué", s'est excusé l'attaquant dans un message publié sur les réseaux sociaux, "la tristesse est immense".

Pourtant, l'attaquant ne manquait pas d'ambition en début de tournoi. "On est affamé", assurait-il au micro de RTL et M6 avant que ne démarre la compétition. Au final, son bilan est décevant : aucun but inscrit lors des quatre matchs disputés et quelques loupés qui risquent de lui tourner longtemps dans la tête, dont un tir projeté au-dessus des cages adverses alors qu'il se présentait seul face au gardien de la Nati en prolongations, à la 110e minute de jeu.

Un avenir encore flou

Évidemment, l'élimination ne peut pas être imputée qu'à Kylian Mbappé. Contre la Suisse, la fébrilité française s'est davantage fait sentir en défense qu'en attaque. Le joueur du PSG a même offert une passe décisive à Karim Benzema, et est également à l'origine du deuxième but grâce à une talonnade offerte à Antoine Griezmann, dont le lob a ensuite été coupé dans les airs par, une nouvelle fois, Karim Benzema. "Mbappé se sent coupable mais il n’a pas à l’être", a également assuré son sélectionneur, Didier Deschamps, après la rencontre.

Il s'agit cependant d'un rare échec dans la carrière de l'attaquant de 22 ans, déjà champion du monde et qui aurait peut-être pu rêver d'un Ballon d'or avec une bonne performance dans le tournoi. Le joueur doit à présent réfléchir à son avenir. Son contrat avec le Paris Saint-Germain expirera à l'été 2022 et le club de la capitale, qui ne souhaite évidemment pas laisser son joueur partir libre, pousse pour le faire prolonger. En cas de refus, un départ, peut être vers le Real Madrid, deviendrait quasi-inévitable.