Euro 2021 : l'Ukraine arrache le dernier ticket pour les quarts en battant la Suède

On connait désormais les 8 quarts-de-finaliste de l'Euro 2021 et ce sera avec l'Ukraine. Au bout du suspense, les hommes d'Andreï Chevtchenko ont arraché la victoire face à la Suède ce mardi soir en huitièmes de finale (2-1 ap), grâce à une tête d'Artem Dovbyk au bout de la prolongation (120e+1). En quarts de finale, samedi à Rome, les Ukrainiens affronteront l'Angleterre, qui a éliminé l'Allemagne (2-0) plus tôt mardi.



C'est donc Dovbyk, remplaçant, qui a marqué le but victorieux pendant la prolongation alors que la "Sbirna" évoluait à 11 contre 10 depuis l'exclusion de Marcus Danielson (99e) pour un tacle trop dur. Les deux nations s'étaient auparavant neutralisées lors du temps règlementaire (1-1). Les Ukrainiens avaient ouvert le score par Oleksandr Zinchenko (27e), d'une belle volée contre le cours du jeu, et l'inévitable Emil Forsberg avait égalisé pour la Suède (43e), d'une puissante frappe en fin de première période.

L'attaquant suédois, dont c'est le quatrième but en autant de matches, s'est hissé à l'occasion sur le podium des meilleurs buteurs, à une unité de Cristiano Ronaldo, éliminé. Forsberg a également touché deux fois les montants en seconde période (56e, 69e). L'Ukrainien Serhiy Sydorchuk a lui aussi trouvé le poteau (55e), sans parvenir à rompre l'égalité, avant la prolongation qui a tourné en faveur des hommes d'Andreï Chevtchenko.