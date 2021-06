Karim Benzema et Kylian Mbappé le 15 juin 2021 à Munich

Rejoindre Saint-Pétersbourg pour un cinquième quart de finale consécutif, Coupes du monde et Euro confondues. Ou rentrer à la maison, sans avoir ramené la coupe cette fois-ci. Les Bleus se frottent à la Suisse, lundi 28 juin (21h) à Bucarest en 8es de finale du championnat d'Europe, un premier match sans filet dans le tournoi, avec potentiellement prolongation et tirs au but au bout des 90 premières minutes.

Invaincus au premier tour dans le groupe F avec un succès en costauds à Munich sur l'Allemagne (1-0) puis deux nuls face à la Hongrie (1-1) et au Portugal (2-2) dans la fournaise de Budapest, les champions du monde ne se sont pas totalement rassurés. Si Karim Benzema a débloqué son compteur, Kylian Mbappé attend avec impatience son premier but dans la compétition.

Le Parisien a rappelé cette saison en club qu'il n'était jamais si fort que dans les rendez-vous à quitte ou double. Reste une interrogation sur la défense de cette équipe de France. Confronté aux forfaits de Lucas Digne et sans doute Lucas Hernandez à gauche, Didier Deschamps est tenté de changer de système en passant à un 3-4-1-2 avec Clément Lenglet et Adrien Rabiot titulaires.

France-Suisse : l'avant match en direct

19h23 - Les Bleus sont arrivés au stade.

19h18 - L'Espagne prend l'avantage face à la Croatie par Azpilicueta à la 57e. 2-1.



19h13 - La Croatie et l'Espagne sont à égalité 1-1 après 54 minutes dans le 8e de finale en cours. Pablo Sarabia a égalisé après un incroyable raté du gardien espagnol Unai Simon.



19h05 - Confirmation de Philippe Sanfourche, envoyé spécial de RTL à Bucarest : Adrien Rabiot sera titulaire à la place de Lucas Hernandez.



19h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.