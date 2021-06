Euro 2021 : l'Angleterre remporte le choc face à l'Allemagne et rejoint les quarts

Tous les trois rescapés du "groupe de la mort", la France, le Portugal et l'Allemagne n'auront finalement pas été plus loin que les 8es de finale. Au lendemain de l'immense sensation suisse face aux Bleus à Bucarest (5 tirs au but à 4, 3-3 à la fin du temps réglementaire et de la prolongation), deux jours après le succès de la Belgique (1-0) contre Cristaino Ronaldo et les champions d'Europe en titre, les Allemands sont tombés à Wembley face à une solide Angleterre (2-0).

Demi-finalistes du Mondial en Russie il y a trois ans (défaite 2-1 en prolongation face à la Croatie), les "Three Lions" de Gareth Southgate retrouvent les quarts en championnat d'Europe des Nations après une sortie dès les 8es en France il y a cinq ans face à la surprenante équipe d'Islande. Ils tenteront de faire aussi bien que chez eux en 1996 en atteignant le dernier carré samedi 3 juillet (18h00) à Rome. Ce sera sur le papier abordable, que ce soit face à la Suède ou à l'Ukraine, qui s'affrontent en soirée (21h).

Face à l'Allemagne, l'Angleterre est parvenue à faire la différence dans le dernier quart d'heure. Raheem Sertling a trompé Manuel Neuer de près une première fois (75e) sur un centre de Luke Shaw. Comme un symbole, le but du break (86e) est venu, enfin, de Harry Kane, d'une tête plongeante sur un centre parfait de Jack Grealish. C'est une deuxième déconvenue de suite pour la Nationalmannschaft après l'élimination dès le premier tour du Mondial russe. Et une sortie par la petite porte pour son sélectionneur depuis 2006, Joachim Lôw.