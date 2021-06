Euro 2021 : le Danemark enterre le pays de Galles et se qualifie pour les quarts de finale

Match à sens unique à la Johan Cruyff Arena d'Amsterdam. Le Danemark s'est imposé contre le pays de Galles (4-0) samedi 26 juin en huitièmes de finale de l'Euro 2021. Les Danois sont la première équipe à se qualifier pour cette étape de la compétition, avant le match Italie-Autriche, ce samedi soir.

Dans un stade plutôt rempli, les Danois ont fait un match plein, face à des Gallois émoussés physiquement, à l'image de leur défense. L'attaquant de l'OGC Nice, Kasper Dolberg, qui n'était pas titulaire depuis le début de la compétition, a mis un doublé (27e et 48e), avant que Joakim Maehle de l'Atalanta Bergame ne vienne alourdir le score à la 91e d'une belle frappe. Les Gallois ont craqué une dernière fois en prenant un but dans les derniers instants par l'attaquant du FC Barcelone Martin Braithwaite à la 96e minute.

Les Gallois, emmenés par leur capitaine, et attaquant de Tottenham, Gareth Bale, sont apparus affaiblis physiquement, à l'image de leur défenseur Simon Kjaer sorti sur blessure. Sur le second but, c'est le défenseur Williams qui offre la balle de but sur une mauvaise relance. En fin de match, Harry Wilson a pris un carton rouge de frustration pour un tacle par derrière. En quarts de finale, le Danemark affrontera le vainqueur du match Pays-Bas - République Tchèque.