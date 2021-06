Euro 2021 : l'Italie vient à bout de l'Autriche après prolongations et rejoint les quarts

L'Italie célèbre son but face à l'Autriche en huitième de finale de l'Euro 2021 le 26 juin 2021

L'Italie attend la Belgique ou le Portugal en quarts de finale. Dans un match plus compliqué que prévu sur le papier, les Italiens sont venus à bout des Autrichiens (2-1 ap) ce samedi 26 juin, en huitièmes de finale de l'Euro 2021. La Squadra Azzurra a eu besoin des prolongations pour faire sauter le verrou autrichien, grâce à des buts de Chiesa (95e) et Pessina (105e). Sasa Kalajdzic a même réduit le score pour l'Autriche (114e), mettant fin à une série de 11 matches sans prendre de but pour l'Italie.

Malgré une domination certaine tout au long du match, la sélection italienne n'a pas eu le réalisme vu en phase de groupe. La belle mécanique mise au point par Roberto Mancini s'est longtemps enrayée à l'approche du but autrichien. Au fil du match, l'Autriche a commencé à s'aventurer davantage dans le camp adverse et aurait même pu ouvrir le score si la tête de Marko Arnautovic (65e), entrée avec l'aide de la transversale, n'avait pas été annulée pour hors-jeu après consultation de l'arbitrage vidéo (VAR).

Finalement, l'Italie s'en est sortie grâce à un but salvateur de Federico Chiesa en prolongations (95e). Les Azzurri, qui ont tangué à mesure que les minutes s'écoulaient et que les occasions passaient, se sont ensuite définitivement mis à l'abri avec un tir de croisé de leur milieu Matteo Pessina (105e), lui aussi entré en cours de jeu.

La réaction autrichienne, matérialisée par un but sur corner de Sasa Kalajdzic (114e), n'a pas suffi à leur barrer la route des quarts de finale, vendredi à Munich, où ils trouveront le vainqueur du match entre la Belgique et le Portugal dimanche.