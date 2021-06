28 buts ont été marqués dans cet Euro 2020 reporté d'un an au cours des 12 premières rencontres de la compétition (sur 51), qui ont vu toutes les équipes en lice livrer leur premier match. 28 buts dont contre son camp, à commencer par celui de l'Allemand Mats Hummels, l'unique de la victoire de l'équipe de France à l'issue d'un énorme combat à Munich.

Trois joueurs ont signé un doublé au cours des cinq premiers jours de compétition : l'inoxydable Portugais Cristiano Ronaldo, désormais meilleur buteur de l'histoire de l'Euro devant Michel Platini, face à la Hongrie (3-0), le Belge Romelu Lukaku contre la Russie (3-0) et le Tchèque Patrik Schick contre l'Écosse (2-0), avec notamment un lob de plus de 45 m.

Il y a cinq ans en France, c'est Antoine Griezmann qui avait terminé meilleur buteur avec six réalisations, très loin devant six joueurs à trois buts : Olivier Giroud, Dimitri Payet, Alvaro Morata, Gareth Bale, Nani et Ronaldo. Sur une édition, le record appartient toujours à Platini, buteurs à neuf reprises (dont deux triplés) en cinq matches seulement en 1984.

Euro 2021 : le classement des buteurs

2 buts : Ronaldo (Portugal), Lukaku (Belgique), Schick (République tchèque)

1 but : Arnautovic (Autriche), Dumfries (Pays-Bas), Embolo (Suisse), M. Gregoritsch (Autriche), Guerreiro (Portugal), Immobile (Italie), Insigne (Italie), Lainer (Autriche), Linetty (Pologne), Meunier (Belgique), Moore (Pays de Galles), Pandev (Macédoine du Nord), Pohjanpalo (Finlande), Skriniar (Slovaquie), Sterling (Angleterre), Weghorst (Pays-Bas), Wijnaldum (Pays-Bas), Yaremchuk (Ukraine), Yarmolenko (Ukraine)

Contre son camp : Demiral (Turquie, pour l'Italie), Hummels (Allemagne, pour la France), Szczesny (Pologne, pour la Slovaquie)