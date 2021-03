publié le 13/03/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 13 mars, il le clame haut et fort : banni de l'équipe de France depuis plus de cinq ans, Karim Benzema reviendra un jour en sélection.

La 81e et dernière sélection du natif de Lyon (33 ans) remonte au 8 octobre 2015, lors d'un match amical contre l’Arménie où il avait marqué un doublé, ses 26e et 27e buts en Bleu. Depuis, "Benzema est devenu le meilleur passeur de l’histoire du Real Madrid (125, mieux que Zidane), meilleur buteur français du Real (267 buts, mieux que Kopa), meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions (67 buts, mieux que Henry), recordman de victoires en Ligue des champions (4, comme Messi et Ronaldo)", souligne Gazan.

Mais pour que Benzema rejoue un jour en Bleu, il faudra déjà passer sur le corps de Didier Deschamps : le sélectionneur lui en veut toujours depuis l’affaire de la "sextape" et ses conséquences, les accusations de racisme, sa maison de vacances taguée. "Oui c’est sûr, 'DD' il est têtu comme un Breton alors qu’en plus il est Basque, lance le chroniqueur de 53 ans. Avec lui, y a plus de chances de voir Greta Thunberg rouler au diesel que de revoir Benzema en Bleu".

Il lui faudrait un bon génie, et il existe Florian Gazan Partager la citation





"Pourtant Benzema a encore ce rêve bleu, poursuit Gazan qui explique : il lui faudrait un bon génie, et il existe ! On le sait, Deschamps est là jusqu’à la Coupe du monde 2022. Admettons qu’il la gagne, il y a un moment, ça va le gaver toutes ces Coupes du monde. Donc là, je me dis : Noël Le Graët, le Bouteflika de la Fédération française de foot, lui laisse la place. Et là, le président Deschamps nomme le sélectionneur évident : Zizou".

L'actuel entraîneur du Real "a bien sûr les coudées franches, conclut le chroniqueur polyvalent, et convoque celui dont il a dit en décembre dernier que c’était le meilleur attaquant français de l’histoire : non, non, ce n'est pas de Giroud dont il parlait. Après tout, après la Coupe du monde 2022, Karim Benzema n’aura que 34 ans, l’âge justement qu’à Giroud aujourd’hui. Ce qui ne l’empêche pas, lui, de jouer avec les Bleus".