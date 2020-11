Équipe de France : Giroud a-t-il mis fin au débat sur sa présence à l'Euro ?

publié le 18/11/2020 à 15:22

Décidément, ce garçon n'est jamais plus fort que quand on le conteste, que quand on le bouscule. Olivier Giroud, écarté de l'équipe de départ au Portugal, quasiment sommé par Didier Deschamps de régler d'ici mars sa situation en club, a encore répondu sèchement. Son doublé (16e, 59e) face à la Finlande (4-2) le propulse seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus au Stade de France. 22 réalisations, c'est deux de plus que Thierry Henry.

Si ce dernier qui détient toujours le record de buts tout court (51) sous le maillot frappé du coq, le grand barbu (1,93 m) n'est plus qu'à sept longueurs après avoir trouvé le chemin des filets pour les 43e et 44e fois. De quoi rassurer une fois de plus son sélectionneur. "Il a eu des situations parfois compliquées, aujourd'hui elle n'est pas bonne pour lui (à Chelsea), déclarait Deschamps avant la rencontre (...) Il a tout intérêt à avoir du temps de jeu. J'espère pour lui que d'ici janvier il aura plus de temps de jeu".

Après sa prestation face aux Suédois, le ton a changé. Le Basque s'est montré lassé de devoir indéfiniment défendre son poulain de 34 ans. "J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il vient, il faut qu'il fasse ses preuves. On ne parle pas d'un joueur qui n'a rien fait jusque-là. On est souvent trop injuste avec lui". Avec cinq buts inscrits en Bleu en 2020, Olivier Giroud termine pour la cinquième fois en six ans meilleur buteur de l'année en sélection.

Il ne sera jamais loin du 11 de départ

Ce réalisme implacable lui permet de tenir en respect une concurrence grandissante à sept mois de l'Euro, auquel il participera vraisemblablement, même sans changer de club (Lyon, Marseille et Bordeaux seraient intéressés en France). Dans une position de titulaire ou de remplaçant ? Si Anthony Martial, Kingsley Coman, sont désormais installés derrière Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, le natif de Chambéry ne sera jamais loin du 11 de départ. Et avec ces cinq-là, l'équipe de France possède une ligne d'attaque qui n'a peut-être jamais paru aussi riche dans toute l'histoire.