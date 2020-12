publié le 12/12/2020 à 11:51

La militante écologiste tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Pour le cinquième anniversaire de l'accord de Paris sur le climat, la militante suédoise Greta Thunberg a critiqué vendredi 11 décembre les "objectifs hypothétiques et lointains" et les "promesses vides", appelant à nouveau à l'action immédiate à l'occasion d'une journée d'action de son mouvement Fridays for Future vendredi.

Depuis la signature du 12 décembre 2015, "beaucoup de choses se sont passées, mais l'action nécessaire n'est toujours pas visible à l'horizon (...) nous fonçons toujours dans la mauvaise direction", déclare l'adolescente de 17 ans dans une vidéo de trois minutes publiée sur les réseaux sociaux. "Il y a cinq ans, les dirigeants mondiaux signaient les accords de Paris et promettaient de limiter le réchauffement planétaire à moins de 2 °C et de viser les 1,5 °C afin de préserver l’avenir de nos conditions de vie", poursuit-elle.

"Des objectifs lointains et hypothétiques sont fixés, de grands discours sont prononcés, mais quand il s'agit de l'action immédiate dont nous avons besoin, nous sommes toujours dans le déni complet et nous perdons notre temps avec de nouvelles échappatoires, des mots vides et de la comptabilité créative", accuse la jeune militante.

Les 27 pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord vendredi pour relever son objectif de réduction des gaz à effet de serre pour 2030 - visant "au moins 55%" par rapport au niveau de 1990, contre 40% jusqu'à présent. La figure de proue de Fridays for Future demande régulièrement des objectifs d'émissions annuels dès maintenant, et non des objectifs à horizon 2030 ou 2050 qui font l'objet de la plupart des discussions et négociations internationales sur les émissions de gaz à effet de serre.