Lens va retrouver la Coupe d'Europe en fin de saison, annonce Florian Gazan

publié le 20/02/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 20 février, il l'annonce : le Racing Club de Lens, promu cette saison en Ligue 1, la finira avec une qualification en Coupe d’Europe.

Les Sang et Or occupent la 7e place après 25 journées et avant la réception de Dijon (20e), dimanche 21 février (15h), à 12 points du 4e et dernier qualifié français pour l'Europe la saison prochaine sur le papier. "Sauf que depuis plusieurs saisons, par le truchement de la Coupe de France remportée quasiment tout le temps par le PSG, les six premiers de notre bonne vieille Ligue 1 jouent l’Europe", explique d'abord le chroniqueur.

"Alors vous allez me dire : 'oui biloute, mais dans les clubs qui se chicorent pour ces places, il y a Rennes, Montpellier, Marseille et Bordeaux quand même'. Sous-entendu, je suis complètement à l’Ouest. Non, je suis au Nord (...) Et cette saison, tout est bon dans le coron. Les Sang et Or ont quand même battu le PSG et Monaco. Pas mal pour un promu qui venait de passer cinq ans au fond de la mine à pousser les wagonnets en Ligue 2".

"Ils ont aussi battu tous leurs concurrents directs dans cette course à l’Europe, poursuit Florian Gazan : Montpellier, Bordeaux, Rennes et Marseille contre qui ils ont quand même pris quatre points. Ensuite, les Lensois ont un super coach, Franck Haise, l’homme qui a fait remonter le Racing en Ligue 1".

"Rajoutez-y un super gardien, Jean-Louis Leca, un meneur de jeu génial, Gaël Kakuta, éternel espoir du foot français formé à Lens, passé par Chelsea, Séville et qui confirme enfin en revenant à la case départ, et quelques jeunes à gros potentiel comme le défenseur central Loïc Badé qui intéresse déjà le Milan AC et Liverpool, comme il y a quelques années son prédécesseur Raphaël Varane avait tapé dans l’œil du Real Madrid".