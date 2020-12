publié le 19/12/2020 à 20:18

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 18e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Cindy Colmenares, Dominique Séverac, Baptiste Desprez et Baptiste Durieux.

Invité de la première demi-heure de cette émission, Frédéric Thiriez (68 ans), ancien président de la Ligue de football professionnel et candidat déclaré à la présidence de la Fédération française de football face à Noël Le Graët (78 ans). L'élection aura lieu en mars prochain.

De 19h à 20h, place aux débats : le rachat de Lille est-il crédible ? Karim Benzema est-il le meilleur attaquant de l'histoire du football français ? Quelle trace va laisser Gérard Houllier, décédé lundi 14 décembre à l'âge de 73 ans ? En fait-on trop sur le "craquage" de l'entraîneur de l'OM André Villas-Boas ?