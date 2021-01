publié le 16/01/2021 à 10:00

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 16 janvier, il l'annonce : le Ballon d'Or 2021 sera décerné à Cristiano Ronaldo pour la sixième fois en fin d'année.

"Ce matin, je vous embarque dans ma DeLorean pour un retour vers le futur du foot. Nom de Zeus, nous sommes fin 2021, à la cérémonie du Ballon d’Or. Regardez, Antoine Griezmann n’est toujours pas assis à la table de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo fait des abdos en smoking en attendant l’annonce du gagnant. Qui est... oui c’est lui !"

"Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, alias CR7, qui égale son rival historique, Messi. L'Argentin ne deviendra pas, après le Libérien George Weah en 1995, le deuxième joueur du PSG à gagner ce Ballon d’Or. On est fin 2021 et je vous rappelle que le mercato est passé par là. D’ailleurs, regardez comme Kylian Mbappé tire la gueule malgré les gestes de réconfort de son coach Zinédine Zidane".

Le chroniqueur expose ses arguments en faveur du Portugais. "Cristiano Ronaldo aligne les records : il est devenu en 2020 le premier joueur à gagner 400 matchs dans les cinq grands championnats européens depuis 20 ans. Ça, Messi ne l’a pas fait. Il est aussi le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions avec 134 réalisations ; Messi en est à 118 seulement, ce nullos".

"CR7 a le meilleur ratio de but par match de l’année 2020, poursuit Florian Gazan. Il est aussi devenu le premier joueur de l’histoire à marquer au moins 50 buts dans trois championnats différents, Angleterre, Espagne et Italie. Cristiano enfin, en marquant dimanche 10 janvier avec la Juventus Turin contre Sassuolo, est devenu le co-meilleur buteur de l’histoire devant, non pas Pelé comme le veut la légende, mais l’Austro-Tchèque Josef Bican qui aurait enquillé 759 pions en matchs officiels des années 1930 à 1950".

"Ronaldo va avoir 36 ans, le 5 février prochain - il est d'ailleurs né le même jour que Neymar. Seulement en 2021, grâce à tous ces records, grâce aussi à l’Euro qui se profile (le Portugal est tenant du titre), Cristiano, aura définitivement plus de Ballons d’Or que d’enfants (quatre)".