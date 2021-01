publié le 30/01/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 23 janvier, il l'annonce : Zinédine Zidane quittera le Real Madrid à la fin de la saison, et peut-être même avant.

"Cette fois, ce n'est plus 'Zidane, il va marquer' mais 'Zidane, il est marqué', explique le chroniquer. Oui, près de cinq ans à la tête de la Maison Blanche, le surnom du Real, ça vous rend fou - regardez Donald Trump... Bon, lui il l’était déjà avant. Surtout que cette saison, c’est 'complicado'. C'est l'autre club de Madrid, l'Atlético, qui est en tête du championnat, et coup sur coup, en six jours, il a été éliminé des deux Coupes nationales".

"En Coupe du Roi, c'était face à une équipe de 3e division, détaille Florian Gazan. C’est la première fois en 10 ans que le Real se fait sortir par un club de division inférieure. Et en Supercoupe, c'était face à Bilbao, équipe contre laquelle Madrid restait invaincu depuis 11 matches. De quoi donner la migraine à Zidane, qui de toute façon l’a eu puisque la semaine dernière il a eu le Covid. C’est à peu près le seul truc positif qui lui est arrivé ces derniers temps".

"Cette semaine, une info d’un quotidien madrilène révèle que 70% du vestiaire verrait d’un bon œil son départ, poursuit l'homme de 53 ans. Pas étonnant vu qu’on reproche à Zidane de faire toujours jouer les mêmes, ses gars sûrs, les Benzema, Ramos et compagnie (...) Alors, comme en 2018 déjà après son premier passage comme coach du Real, il pourrait décider de quitter le navire avant qu’on le débarque".

"Partir sur un coup de tête, c’est un peu sa spéciale à Zizou, il nous a fait le coup en 2006. Un petit retour à la casa, pas de Papel, non de Véro, son épouse, une année à se ressourcer. Et en 2022, quand Deschamps aura regagné la Coupe du Monde avec les Bleus et partira en héros de la Nation, la place sera chaude pour celui que DD a déjà adoubé comme son successeur naturel. Et ça ce serait top. Et même comme ses initiales, ZZ Top".