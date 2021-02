publié le 27/02/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 27 février, il le réaffirme après l'avoir déjà annoncé début décembre : le PSG ne terminera pas à la 1re place en Ligue 1 au terme de cette saison 2020-2021.

"Je serais fou si j’annonçais que Paris va remporter le 10e titre de champion de France de son histoire, ce qui en ferait au passage le club le plus titré à égalité avec les Verts de Saint-Étienne, lance le chroniqueur. Car rien ne plaide en faveur de ce scénario. Déjà, en perdant contre Monaco, le PSG a encaissé sa 6e défaite de la saison, un record depuis que l’émir du Qatar lui a redonné des couleurs".

Le club de la capitale "ne s’est jamais vraiment remis de sa finale perdue de Ligue des champions face au Bayern, poursuit Florian Gazan. Alors oui, ils ont tapé le Barca 4-1 chez lui, mais c’est l’arbre, enfin vu la taille de Messi, l’arbuste voire le bonsaï qui cache la forêt. Car pour le reste, en championnat, les chiffres sont terribles : avec six défaites en Ligue 1, c’est statistique, c’est impossible d’être champion de France. Depuis le passage à 20 clubs en 2002, l’équipe qui finit 1re boucle la saison avec en moyenne quatre défaites".

L'OM, l'OL et Monaco sont venus s'imposer au Parc

"Lille et Lyon, qui sont devant le PSG au classement ne comptent pour l’instant que deux et trois défaites. Donc, Dogues et Gones, eux, sont dans les clous du titre. Tiens à propos de clou, pour l’enfoncer encore un peu plus pour les Parisiens, les dernières saisons où ils ont été champions c’était maximum trois défaites. Alors que là c’est déjà le double".

Et s'il reste 12 journées d'ici la fin de saison, soit 36 points à distribuer alors que le PSG n’en a que quatre de retard sur le leader Lille et un seul sur Lyon, l'homme de 53 ans avance d'autres arguments. "Dans ces 12 matchs, Paris va avoir deux confrontations directes, contre Lyon fin mars et Lille début avril. Le problème, c’est que cette saison dans les matchs face à ses rivaux (en incluant Monaco, 4e), le PSG n'a pris qu'un seul point en quatre matchs. C’est le plus mauvais total du carré de tête".

"Pire, Paris ira défier l’OL sur ses terres où il n’a gagné que trois fois sur les 10 derniers matchs, conclut Florian Gazan. Avant de recevoir le Losc contre lequel, ça c’est un poil plus rassurant, il n’a plus perdu au Parc des Princes depuis avril 1996. En fait, non ce n’est pas rassurant. Monaco n’y avait plus gagné depuis 5 ans et l’a fait cette saison. L’OM n’y avait plus gagné depuis 10 ans et l’a fait cette saison. Lyon n’y avait plus gagné depuis 14 ans et l’a fait cette saison..."