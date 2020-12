Karim Benzema et Zinédine Zidane lors d'un match du championnat espagnol en juin 2020

et AFP

publié le 16/12/2020 à 12:17

"Pour moi c'est le meilleur, oui, c'est très clair". Zinédine Zidane ne tarit pas d'éloges au sujet de Karim Benzema. En conférence de presse ce mardi 15 décembre, après la victoire 3-1 contre l'Athletic Bilbao, l'entraîneur du Real Madrid a encensé son attaquant, auteur d'un doublé permettant aux Madrilènes de l'emporter.

À la question "Karim Benzema est-il le plus grand avant-centre français de l'histoire ?", Zidane a immédiatement répondu : "Pour moi, oui. Il le prouve, il joue au Real Madrid depuis très longtemps, il compte plus de 500 matches, tous les buts... Au final, son palmarès, tout ce qu'il a accompli ici parle pour lui-même".

"Pour moi c'est le meilleur, oui, c'est très clair", a affirmé Zizou qui a aussi loué le jeu collectif du Français. "Aujourd'hui, c'est un joueur plus mûr. Mais il a toujours démontré que ce n'est pas un N.9 pur, il ne pense pas qu'à marquer. C'est pour ça qu'il me plaît tant, je l'adore, il n'a pas que les buts en tête. Il intervient dans le jeu, s'il faut faire la passe à un coéquipier il la fera... C'est ce qui me plaît dans son football".

Arrivé au Real Madrid en 2009 en provenance de Lyon, Karim Benzema a disputé samedi, son 528e match avec les Madrilènes. Il a ainsi dépassé le Brésilien Roberto Carlos et devient le joueur non-espagnol le plus capé du Real Madrid.