publié le 15/07/2020 à 17:22

Il y a deux ans la France chavirait de nouveau d'amour pour un groupe de footballeurs qui se sont hissés sur le toit du monde, après un mois de campagne de Russie annoncée mouvementée du fait d'un manque de certitudes dans le jeu. Comme 20 ans plus tôt, les joueurs se sont transformés en soldats, menés par le général Didier Deschamps à la fois guide, architecte et chef incontesté.

Deux ans plus tard, auréolés de leur statut éternel, les joueurs ont continué leur carrière avec des fortunes diverses. Certains vieux routiers sont passés de l'autre côté de la colline, quand les plus jeunes ont encore progressé pour construire un statut de star médiatique ou de solide référence technique. De Rami à Mbappé en passant par Pavard ou Tolisso, voici où en sont les 23 champions du monde de 2018.

Ils sont toujours au top

À tout seigneur tout honneur, le capitaine Hugo Lloris n'a pas baissé le pied depuis deux saisons. En 2019, il se hissait en finale de Ligue des champions avec son club de Tottenham, tout en assurant encore sans trembler son statut de numéro un chez les Bleus. Victime d'une grave blessure cette saison, dans une équipe en difficulté, il reste stable dans ses performances.

Devant lui en Bleu, Raphaël Varane a lui continué sur sa lancée en étant incontournable au Real Madrid. Il est devenu une boussole pour les défenses des Merengue et de la France. Il est sur le point de rafler la Liga sous les ordres de Zidane, avec un statut de top défenseur mondial. Une place dans l'élite mondiale que partage Kylian Mbappé.

Certes plutôt révélation des Bleus en 2018, ou une confirmation. Il avait montré avec Monaco et le PSG qu'il était exceptionnel, et deux ans plus tard, aucun club au monde ne refuserait de l'avoir dans ses rangs. Sans doute le joueur le plus cher du monde aujourd'hui.

Blaise Matuidi est toujours solide. Le joueur de la Juventus n'a certes joué "que" 31 matchs cette saison mais la concurrence est rude au milieu de terrain de la Vieille Dame. Il reste néanmoins une garantie de match propre, de discipline tactique et de stabilité émotionnelle sur un terrain. "Blaisou" n'est pas encore à la retraite. Toujours pas retraité non plus, Steve Mandanda garde toujours les buts de l'OM avec régularité et sérieux. Il est un bon soldat en bleu le cas échéant.

Quid de Paul Pogba ? Son talent est immense, son leadership affirmé, mais il évolue dans une équipe instable en club. Néanmoins, et bien que des blessures aient largement perturbé sa saison 2019-2020, "La Pioche" est un élément clé sous les deux maillots, et son retour dans le milieu de Manchester United au côté de Bruno Fernandes a fait monter en gamme les Red Devils.

Ils ont confirmé les attentes

Il est toujours placé au second poteau pour éventuellement reprendre de volée un ballon qui traîne. Benjamin Pavard a été une grosse surprise de la liste des 23, mais est depuis indéboulonnable. Passé cette saison au Bayern Munich, il est incontournable au sein de l'institution bavaroise. De l'autre côté, en équipe de France comme au Bayern, on retrouve Lucas Hernandez.



Son cas est épineux, des blessures l'ayant empêché de jouer beaucoup de matchs depuis deux ans. Il n'a pas pu donc enchaîner les matchs et les belles performances. Mais sa cote est toujours belle, même si un rôle en défense centrale pourrait devenir son quotidien en club devant l'émergence du bolide Alphonso Davies. Hernandez reste un valeur sûre achetée 80 millions par les Bavarois. Il faut juste que son physique le laisse en paix.



Autre joueur à avoir confirmé un talent pressenti, Nabil Fekir. Le meneur de jeu a porté l'OL lors de la saison passée, en se montrant à la hauteur de son brassard de capitaine dans des matchs importants. Il a ensuite rejoint le Betis Séville et la Liga, où il a montré de très belles choses dans une équipe qui a connu des hauts et des bas. Avec 7 buts et 5 passes décisives, il pourrait avoir attiré les regards de clubs plus ambitieux.



Pour finir, le "DJ du groupe" aura fini par gagné sa place au Paris-Saint-Germain. Presnel Kimpembé, qui a connu une saison post-Coupe du Monde compliquée, a fini par devenir le présent autant que l'avenir du PSG en formant sans doute la charnière de la saison prochaine, voire de la fin de saison actuelle (finales de coupes et Ligue des champions) avec Marquinhos. Chez les Bleus, l'enchaînement de prestations de haut niveau lui permettront de lutte pour une place au côté de Varane.

Ils sont dans le creux de la vague

On l'attendait comme un dynamiteur de défenses, mais ses blessures à répétition et les doutes sur son hygiène vie et son professionnalisme commencent à faire d'Ousmane Dembélé un espoir déchu, voire décevant. Mais le talent du joueur du Barça est immense, et enterrer un joueur de 23 ans serait peu pertinent. Il est attendu au tournant par son club mais aussi son sélectionneur.



Au milieu de terrain, Corentin Tolisso est lui aussi en difficulté. D'abord une grave blessure au genou l'a obligé à une saison passée quasiment blanche (6 matchs avec le Bayern), et ensuite la concurrence a pris la place de l'ex-Lyonnais en club au point que l'éventualité d'un départ est évoqué. Âgé de 26 ans, un rebond n'est certainement à exclure. En Bavière ou ailleurs. Le commentaire pourrait être identique pour Benjamin Mendy.



Le joueur de Manchester City est un chouchou de Guardiola, mais ce dernier ne fait pas de cadeau à un joueur sujet aux blessures qui n'a joué que 41 matchs en deux saisons. La situation de l'ancien Marseillais reste moins problématique que celle de Samuel Umtiti, qui passe beaucoup trop de temps sur le banc du FC Barcelone pour pouvoir de nouveau casser la démarche.



Barré par le Français Clément Lenglet, son avenir pourrait se situer loin de la Catalogne. Sa valeur marchande encore bonne permettrait aux Blaugrana de renflouer les caisses du club, et le gaucher en profiterait pour relancer sa carrière. À seulement 26 ans c'est tout à fait probable.



Dans cette catégorie, le cas de N'Golo Kanté est celui d'un joueur à la cote encore énorme, qui ne convient pas forcément à son entraîneur du moment. Franck Lampard a moins utilisé l'homme aux trois poumons cette saison, et ce dernier semble moins épanoui. Au point de vouloir changer d'air à 29 ans ? Les prétendants seraient sans doute nombreux. Un changement de club que l'on pourrait aussi espérer pour Thomas Lemar, qui s'adapte difficilement à l'Atlético de Madrid de Diego Simeone. Il gagnerait à aller dans un club au style de jeu plus ouvert. Sauf s'il se plie aux exigences du coach.



Deux autres joueurs sont aussi dans le creux de la vague (catégorie la plus fournie de ce tour d'horizon), il s'agit de Steven Nzonzi et Alphonse Areola. Le premier a fait un choix peu judicieux en ralliant la Roma puis Galatasaray. Il a tenté de se relancer en rejoignant Rennes mais la saison tronquée par la crise du Covid ne permet pas de juger de la pertinence du changement.



Pour le gardien du PSG prêté au Real Madrid où il est remplaçant, l'avenir est flou. Il est remplaçant au sein du club madrilène, et la place est prise au PSG. L'intersaison à venir sera décisive. Idem pour Florian Thauvin, qui a peu joué avec l'OM en raison d'une blessure, mais dont la saison 2018-2019 avait été solide sur un plan personnel. S'il reste à Marseille il connaîtra la Ligue des champions à venir. S'il y brille, ce sera un excellent moyen de séduire à nouveau Deschamps et peut-être un club d'une plus grande envergure.



Doublure de Benjamin Pavard, Djibril Sidibé ne sera sans doute pas le premier joueur a être cité au moment de se souvenir des 23. Deux ans plus tard, il a connu une saison compliquée avec une AS Monaco en perte de vitesse, avant de rebondir à Everton. Plutôt bien utilisé par Carlo Ancelotti (24 matchs), il devra en faire plus pour retrouver les Bleus et les spotlights.

Les cas particuliers

Comment classer Antoine Griezmann ? Meilleur jouer des Bleus, il fait partie de ceux que Didier Deschamps met encore les yeux fermés sur le terrain, comme il l'a confirmé sur RTL. Il est donc toujours au top en équipe de France, mais beaucoup moins au FC Barcelone. Dans un club mal dirigé, instable, au jeu pauvre et balbutiant, son arrivée à un poste déjà pourvu a rendu son intégration compliquée. Au-delà de son cas personnel, il apparaît difficile de briller au Barça en ce moment, sauf si on est Messi. Mais personne d'autre que Messi n'est Messi.



Deuxième cas épineux, Olivier Giroud. Éternellement discuté, on lui reproche son manque de talent pour certains ou le fait qu'il prenne la place de Benzema chez les Bleus pour d'autres. Deux accusations injustes (et fausses). Certes, il joue peu avec Chelsea mais il a été le meilleur buteur de l'Europa League en 2019, et s'avère précieux en attaque pour les Blues depuis la reprise de la saison après la crise sanitaire. En bleu, tant qu'il joue assez pour être en rythme, Deschamps semble prêt à l'aligner en faisant abstraction des critiques. Et le joueur le lui rend bien en marquant régulièrement.



Enfin quid d'Adil Rami ? Le défenseur n'a pas joué une seule seconde en Russie, a été en difficulté avec l'OM en 2019 avant de connaître une saison ratée avec Fenerbahçe (Turquie). Un court passage en Russie n'a pas suffit à relancer la fin de carrière du natif de Bastia. À 34 ans, va-t-il tenter un rebond ou basculer vers la retraite ?