Coronavirus : Le Graët veut reprendre la saison avec la finale de la Coupe de France

publié le 24/04/2020 à 22:10

Y'aura-t-il bientôt des matches de foot en France ? La Ligue de football professionnel était réunie ce vendredi 24 avril pour faire le point sur la situation. On ne sait toujours pas quand les footballeurs retrouveront le chemin du stade mais en tout cas, le patron de la Fédération française de football Noël Le Graët a une priorité, la finale de la Coupe de France.

Si les footballeurs peuvent bien reprendre le chemin de l'entraînement après le 11 mai, ils seront en capacité de rejouer un mois plus tard, évidemment à huis clos. Contrairement à ce qui avait été envisagé ces dernières semaines, ce n'est pas par le championnat que l'on reprendrait les matches, mais par la finale de Coupe de France : PSG-Saint-Étienne le samedi 13 ou le samedi 20 juin.

Concernant les droits télé et le bras de fer qui oppose des chaînes, qui ne veulent pas payer des matches qui n'ont pas lieu, et la Ligue de football, qui ne veut pas perdre la manne financière télévisuelle, un accord a été trouvé. Un arrangement qui porte sur une partie des droits télé et qui a été acté avec les deux diffuseurs, Canal+ et beIN SPORTS, pour le règlement des matches déjà diffusés et que les deux chaînes refusaient jusque-là de payer. Ça représente pour Canal+ 35 millions d'euros sur les 100 millions qui devaient être versés au total.

Tout faire pour que le championnat aille à son terme

Enfin concernant le championnat de Ligue 1, c'est toujours l'incertitude ce vendredi soir mais l'idée reste de tout faire pour que le championnat aille bien à son terme. Les grandes lignes de reprise du protocole médical ont d'ailleurs été présentées. Le football professionnel attend maintenant les directives du ministère des Sports dans le courant de la semaine prochaine pour rechausser les crampons.