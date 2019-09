publié le 09/09/2019 à 17:44

Un choc de générations mais un duo complice. Dans une interview croisée accordée à M6 et RTL, le "doyen" Blaise Matuidi et l’une des révélations du Mondial 2018, Benjamin Pavard, se livrent comme rarement. Le groupe Bleu vit-il bien ? Avec eux "on est serein". Sourires de rigueur.



"Cap ou pas cap d’imiter le coach ?". On appelle cela une peau de banane glissée par Benjamin Pavard à Blaise Matuidi. Le milieu de terrain des Bleus est "cap"... mais pas longtemps, "sinon je ne vais plus retrouver Clairefontaine", rigole-t-il. "Zlatan ou Cristiano ?", "nourriture de Clairefontaine ou de Munich ?", "te rappelles-tu de ta chanson de bizutage ?"... Les questions s’enchaînent, les sourires et fous rires aussi.

De quoi confirmer que Benjamin Pavard ne veut pas être réduit à son but contre l’Argentine en Coupe du Monde, "une frappe de bâtard" dixit Blaise Matuidi. D’apprendre aussi que Blaise Matudi, 32 ans, verrait bien son fils Eden, 4 ans, prendre sa relève mais, lui, "en marquant beaucoup de buts !".

Et pour la vie "à l’Allemande", culture d’adoption de Benjamin Pavard (Stuttgart puis Bayern Munich) ? "Disons que ça va, sauf pour la nourriture et le rap allemand". Des échanges souriants, qui disent beaucoup de l’ambiance en équipe de France. Une Coupe du monde remportée, ça crée des liens.