publié le 10/07/2020 à 12:02

Enfin la reprise. Le tirage au sort de la phase finale de la Ligue des Champions a lieu ce vendredi 10 juillet, 12h00, à Nyon (Suisse). Il déterminera les confrontations des quarts et demi finales de la compétition.

Deux clubs français sont encore en lice. Le PSG est en quart de finale après avoir éliminé le Borussia Dortmund au tour précédent. L'Olympique Lyonnais doit encore disputer son match retour face à la Juventus Turin, après avoir pris un léger avantage au match aller en battant, à domicile, le club italien 1 à 0.

Crise sanitaire oblige, aucun représentant de club ne sera présent pour cette cérémonie, contrairement à d'habitude, et une visioconférence a été organisée. À partir des quarts de finale, toutes les rencontres seront disputées à huis clos et sur terrain neutre, à Lisbonne.

Suivez en direct le tirage au sort de la Ligue des Champions

12h37 - Voici le tableau des phases finales de la Ligue des Champions :

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020



12h34 - Le tirage au sort est fini. Le Paris Saint-Germain hérite donc d'un tirage plutôt clément, confronté à l'Atalanta Bergame, tandis que l'Olympique Lyonnais, qui doit encore remporté son huitième de finale face à la Juventus, devra se défaire soit du Réal Madrid, soit de Manchester City.



12h32 - Leonardo réagit à ce tirage, indiquant qu'on "ne peut jamais savoir si c'est la bonne année" pour gagner la Ligue des Champions. Un problème de liaison entre l'UEFA et le dirigeant parisien rend la plupart de son propos inaudible.



12h30 - S'il accède au dernier carré, le PSG sera confronté à Leipzig ou l'Atletico de Madrid.



12h28 - En cas de qualification en demi finale, l'Olympique Lyonnais affrontera Naples, Barcelone, Chelsea ou le Bayern Munich.



12h27 - Le PSG affrontera l'Atalanta Bergame, équipe surprise de ces quarts de finale.



12h26 - Le vainqueur de la confrontation entre Chelsea et le Bayern Munich jouera son quart de finale contre Naples ou Barcelone.



12h25 - Le RB Leipzig affrontera L'Atletico Madrid en quart de finale.



12h24 - Le vainqueur du huitième entre le Real Madrid et Manchester City affrontera celui de la confrontation entre Lyon et la Juventus.



12h23 - Le tirage commence.



12h18 - Le tirage au sort sera effectué avec Paulo Sousa, ancien international portugais et deux fois vainqueur de la Ligue des Champions. Il a tout récemment quitté son poste d’entraîneur des Girondins de Bordeaux.



12h15 - Après avoir fini une série d'interviews, Pedro Pinto explique le fonctionnement de cette édition inédite de la Ligue des Champions. À partir des quarts de finale, les rencontres se disputeront sur un match, en élimination directe, sur terrain neutre à Lisbonne, du 12 au 23 aout.



12h09 - "J'en ai profité pour passer du temps avec ma famille, ce que je n'ai pas souvent le temps de faire (...) mais j'ai très hâte de reprendre la Ligue des Champions", explique Giorgio Chiellini, défenseur central de la Juventus de Turin, adversaire de l'Olympique Lyonnais en huitième de finale.



12h06 - Comme chaque année, l'UEFA fait patienter avant le tirage, diffusant des compilations des plus beaux buts depuis le début de la compétition et des activités des joueurs depuis le début du confinement, et interviewant plusieurs joueurs et représentants de clubs.



12h02 - Le maître des cérémonies Pedro Pinto s'exprime devant une pièce presque vide. Il présente néanmoins les visages des dirigeants des clubs représentés, dont le directeur sportif du PSG, Leonardo, et celui de Lyon, Juninho, présents par visioconférence.

12h00 - Bienvenue dans ce live. Suivez en direct le tirage au sort de la Ligue des Champions.