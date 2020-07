publié le 04/07/2020 à 18:30

20 ans après le sacre des Bleus lors de l'Euro 2000, avec le fameux but en or de Trezeguet dans la prolongation face à l'Italie, nous avons demandé aux Françaises et aux Français quelle était l'équipe de France de football qui les avait le plus marqués. Résultat, ce sont les premiers champions du monde de l'histoire, ceux de 1998, qui arrivent largement en tête, devant ceux de 2018.

Dans la lignée, Zinédine Zidane, double buteur de la tête au Stade de France en finale face au Brésil le 12 juillet 1998, devance nettement Michel Platini au rang de meilleur joueur de l'histoire de la sélection bleu-blanc-rouge. C'est Kylian Mbappé qui arrive en 3e position. Chez les sélectionneurs, Didier Deschamps fait quasiment jeu égal avec Aimé Jacquet.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet le 1er et le 2 juin 2020 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 364 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en quatre points majeurs.

1. France 98 plébiscitée

Il y a 20 ans, le 2 juillet 2000 à Rotterdam, Sylvain Wiltord égalisait dans les derniers instants de la finale de l’Euro face à l'Italie. Quelques minutes plus tard, David Trezeguet offrait la victoire aux Bleus (2-1) sur un but en or d'anthologie et obligeait les Italiens à reboucher le champagne.

Ces instants font évidemment partie de l’histoire du football français. Mais ce retournement de situation a-t-il permis à l’équipe de France 2000 de devenir la plus marquante de l’histoire ? Non, car pour cela, il semblerait qu’il faille remporter une Coupe du monde. 61% des Français et 63% des amateurs de football nous confient ainsi qu’ils ont été avant tout marqués par les Bleus version 1998.

À la 2e place, on retrouve d’autres champions du monde, ceux de 2018. 21% des Français et 19% des amateurs de football les désignent comme l’équipe de France la plus marquante. Les couronnes européennes de 1984 (8% et 12%) et de 2000 (5% et 5%) récolent les quelques miettes laissées par les titres mondiaux.

France 98 plébiscitée Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Zidane loin devant Platini et Mbappé

L’équipe de France a compté dans ses rangs certains des meilleurs joueurs de leur génération. Ils ont incarné l’équipe nationale depuis quatre décennies. Michel Platini vainqueur de l’Euro 1984, Zinédine Zidane et Thierry Henry titrés en 1998 et 2000, Kylian Mbappé, couronné en 2018. Quatre joueurs vainqueurs d’un Euro ou d’une Coupe du monde.

L'un de ses quatre hommes planent au dessus des autres. Pour 54% des Français et 57% des amateurs de football, Zidane est le meilleur joueur de l’histoire de l’équipe de France. Il devance l’autre n°10 légendaire des Bleus, Michel Platini (18% et 21%). Du haut de ses 21 ans, Kylian Mbappé est tout de même déjà désigné par 12% des Français et des amateurs de football et 23% des 18-24 ans.

Zidane loin devant Platini et Mbappé Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Jacquet juste devant Deschamps

Extrêmement marqués par les Bleus de 1998, les Français optent assez logiquement pour le sélectionneur de l’époque lorsque l’on leur demande de choisir le meilleur de l’histoire. Aimé Jacquet est en effet désigné par 42% des Français et 44% des amateurs de football.



Mais alors que les Français sont catégoriques quand on les interroge sur l’équipe et le joueur qui les ont marqués, ils sont beaucoup plus partagés sur la question du sélectionneur. Son ancien capitaine, à la tête des Bleus depuis 2012, est en effet désigné par 41% des Français et des amateurs de football.



Quant à Michel Hidalgo (10% et 12%) et Roger Lemerre (2% et 3%), leur titre européen ne leur permet pas de rivaliser avec les champions du monde Deschamps et Jacquet.

Jacquet juste devant Deschamps Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Les Bleus favoris de l'Euro 2021

Deschamps et Mbappé peuvent encore dépasser Jacquet et Zidane dans le cœur des Français. S’ils rééditaient l’exploit des Bleus de 1998-2000 en remportant l’Euro 2021, cette génération entrerait encore un peu plus au panthéon du football français.



Il faudra gagner sur le terrain dans un an mais nos concitoyens en sont certains, les champions du monde seront les favoris. 40% des Français et 54% des amateurs de football désignent en effet les Bleus comme futurs vainqueurs.



À la 2e place des pronostics des Français figure l’Allemagne (15% et 14%) L’Espagne complète le podium (9% et 9%). On retrouve ensuite l’Italie (5% et 5%), le Portugal (4% et 3%) ou encore l’Angleterre (3% et 3%) et la Belgique (2% et 4%).

Les Bleus favoris de l'Euro 2021 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama