Liga : Antoine Griezmann broie du noir au FC Barcelone

publié le 30/06/2020 à 13:08

Une première saison qui vire au cauchemar. L'attaquant français Antoine Griezmann, transféré au FC Barcelone pour 120 millions d'euros à l'été 2019, n'a toujours pas trouvé sa place au sein du vestiaire catalan et inscrit aucun but depuis la reprise du championnat espagnol le jeudi 11 juin.

Face à son ancien club, l'Atlético de Madrid, le numéro 7 des Bleus joue un match capital ce mardi 30 juin et laisse même l'impression de regretter son choix d'être parti. En effet, il y a des signes qui ne trompent pas et alors qu'il a toujours célébré ses buts avec facétie, Antoine Griezmann ne lève même plus les bras quand il marque cette saison.

Son sourire et sa joie de vivre se sont envolés en Catalogne à mesure qu'il enchaîne les prestations insipides. Star et homme providentiel du club madrilène pendant plusieurs saisons, l'attaquant français n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même et incapable de retrouver son meilleur niveau.

Souvent remplacé et plus toujours titulaire, le Français traîne son spleen, au grand regret de Yoann, supporter du Barça : "On ne le voit pas sur le terrain, il n'a pas réussi à s'adapter, il est triste et quand il est remplacé, il sort la tête basse. Vu le prix qu'il a coûté, il doit faire beaucoup mieux". À quelques heures d'un match capital dans la course au titre, le champion du monde serait bien inspiré de se faire pardonner sa saison noire.