Didier Deschamps sur RTL : "Les joueurs sont toujours connectés avec la vie réelle"

publié le 10/07/2020 à 08:13

Les fans des Bleus comptent les jours. L'équipe de France de football n'a plus disputé de rencontre depuis le mois de novembre. La reprise est annoncée le 5 septembre en Suède.

En attendant, Didier Deschamps donne des nouvelles de ses joueurs.

Pas de match certes, mais beaucoup de travail en faveur des associations. "Les joueurs sont très impliqués dans le monde associatif pour différentes causes, confie le sélectionneur des Bleus. Mais dans la situation sanitaire très compliquée dans laquelle on se trouvait, de pouvoir rendre hommage à toutes ces personnes qui ont permis de faire en sorte que ça se passe du mieux possible, voilà il y a eu une unité".

"Les joueurs de foot avant d'être des joueurs de foot ce sont des êtres humains, des citoyens et ils se sont impliqués dans la vie sociale. Pas du tout avec les mêmes difficultés évidemment parce qu'on est dans la bulle sportive mais ils sont toujours connectés avec la vie réelle et c'est quelque chose d'important", affirme Didier Deschamps.

Vous retrouverez l'entretien de Didier Deschamps en longueur et en exclusivité dans On refait le sport ce dimanche 12 juillet sur RTL et M6 de 18h30 à 19h00 avec Eric Silvestro.