"On aura l'envie de tout péter", prévient Lucas Hernandez

et Jérémy Moreau

publié le 11/10/2019 à 06:01

Lucas Hernandez prévient : "On est détendu mais sur le terrain on aura l'envie de tout péter !". Une rage de vaincre bienvenue car "deux gros matchs" attendent les Bleus.

L'Islande ce vendredi puis la Turquie lundi (20H45 sur M6). Deux concurrents directs dans la course à l'Euro 2020. Face aux Turcs, le défenseur parle même de "petite revanche" à prendre.

À l'écouter, on croirait entendre un cadre de l'Équipe de France. C'est peut-être le cas. Pourtant, Lucas Hernandez, 23 ans, est arrivé chez les Bleus il y a à peine deux ans.

Petit flashback. Début 2018, le défenseur est en plein doute. "Mon avenir était incertain. Je ne savais pas si Didier Deschamps allait me sélectionner", avoue-t-il. Lucas Hernandez est tiraillé entre les sélections française et espagnole… Mais Didier Deschamps finit par le convoquer. Lucas Hernandez honore sa première sélection le 23 mars 2018 face à la Colombie. La suite semble toujours l'étonner "quatre mois plus tard je suis champion du monde. C'est un truc énorme. Je n'aurais pas pu faire mieux".



La victoire en Coupe d'Europe 2020 comme objectif

Cet été, il a quitté son club de toujours, l'Atlético de Madrid, pour le Bayen Munich (80 millions d’euros de transfert, un record pour le club bavarois. De quoi former un gros contingent "bleu" (avec Kingsley Coman, Benjamin Pavard et Corentin Tolisso ) : "Ça aide pour t'intégrer surtout pour la langue", dit Lucas Hernandez avec le sourire.

"Chaque année le Bayern Munich est en Ligue des Champions et joue le titre en championnat. Je suis venue ici pour gagner le plus de titres possibles". En 2020, Lucas Hernandez ambitionne de conquérir l'Europe avec son club puis avec l'Équipe de France. Rien que ça.