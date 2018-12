publié le 19/12/2018 à 22:26

Coutumier des retards à l'entraînement, Ousmane Dembélé a été pointé du doigt et sanctionné sportivement et financièrement par son club, le FC Barcelone. Et le champion du monde n'a visiblement pas apprécié les moqueries dont il fait l'objet sur les réseaux sociaux.



L'attaquant de 21 ans a décidé ce mercredi 19 décembre de répondre frontalement aux railleries sur Twitter. "Va dormir toi (...) avec ton buzz à deux balles là", répondait-il notamment à un internaute lui demandant s'il était bien réveillé.

Mais l'ambiance s'est vite détendue avec l'entrée en scène de Benjamin Mendy, son coéquipier en équipe de France. Le défenseur de Manchester City, particulièrement à l'aise sur les réseaux sociaux, s'est fendu d'une série de tweets potaches pour taquiner son ami.

Et va dormir haaaaa @Dembouz ¿¿¿ — Benjamin Mendy (@benmendy23) 19 décembre 2018

Après lui avoir enjoint d'aller se coucher, Mendy a relayé le montage photo d'un internaute, montrant Ousmane Dembelé en train de dormir à une heure avancée de la matinée. L'image, partagée près de 10.000 fois, a redonné le sourire à l'ancien Rennais, qui n'a pas manqué de répondre à son partenaire. Cinq mois après leur sacre mondial en Russie, la bonne ambiance règne toujours chez les Bleus.