PSG : Kylian Mbappé reste le footballeur le plus cher au monde

publié le 08/06/2020 à 19:36

S'il n'aura pas l'occasion de s'illustrer à nouveau sur les terrains contrairement aux joueurs des autres clubs européens, Kylian Mbappé brille en ce mois de juin avec la publication la liste des 100 joueurs les plus chers par l'Observatoire du football CIES.

Déjà en tête en janvier dernier de ce classement, publié deux fois par an, avec 265,2 millions d'euros, l'attaquant français reste sur la plus haute marche malgré une très légère baisse. Sa valeur marchande est désormais estimée à 259,2 millions d'euros.

Comme l'explique le journal L'Équipe, selon l'algorithme du CIES, Kylian Mbappé est suivi par quatre joueurs anglais, à savoir Raheem Sterling (194,7 millions d'euros), Jadon Sancho (179,1 millions d'euros), Trent Alexander-Arnold (171,1 millions d'euros) et Marcus Rashford (152,3 millions d'euros).

Second français dans le top 10, Antoine Griezmann pointe à la huitième place du classement avec une valeur marchande estimée à 136,4 millions d'euros. Lionel Messi, lui, chute à la 21e place du classement (100,1 millions d'euros) et Cristiano Ronaldo, joueur le plus âgé du top 100 à l'âge de 35 ans, est estimé à 62,8 millions d'euros.