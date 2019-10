et AFP

publié le 05/10/2019 à 19:23

Coup dur pour Tottenham et pour les Bleus. Samedi 5 octobre, lors d'un match de Premier League entre Brighton et Tottenham, Hugo Lloris, gardien des Spurs s'est sérieusement blessé au coude gauche. Le gardien français a été évacué de la pelouse sur civière. Il a déclaré forfait pour les deux prochains matches des Bleus contre l'Islande et la Turquie. Le Lillois Mike Maignan a été rappelé pour le remplacer.

La blessure d'Hugo Lloris est intervenue très tôt samedi, à la 3e minute de jeu. Sur un long centre, l'ancien lyonnais a tenté de capter le ballon, avant de retomber en arrière. Voulant amortir sa chute, il a tendu ses bras derrière lui et son coude gauche s'est plié vers l'avant. Se tordant de douleur, Lloris a été mis sous entonox, un analgésique gazeux, mélange d'oxygène et de protoxyde d'azote pendant plusieurs minutes avant d'être sorti sur civière.

La gravité de la blessure n'a pas été communiquée pour le moment, mais l'indisponibilité du gardien pourrait facilement se compter en mois si elle est aussi sérieuse que le laissent penser les images. Il devrait sans doute manquer la fin de campagne des qualifs pour l'Euro 2020 avec l'équipe de France. Sa participation à l'Euro pourrait elle aussi être menacée.