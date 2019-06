Coupe du Monde féminine 2019 : le programme complet des quarts de finale

publié le 26/06/2019 à 18:42

Place aux quarts de finale de la Coupe du Monde, ils se dérouleront au Havre, à Paris, à Valenciennes et à Rennes. Les demi-finales et la finale se joueront au Groupama Stadium de Lyon. Parmi les 24 équipes qualifiées arrivées en France début juin, celles avec le statut de favorites sont encore en lice : l'Angleterre, la France, les USA, l'Allemagne et les Pays-Bas. S'ajoute à cette liste l'Italie, la Norvège et la Suède.

L'Allemagne a décroché le premier billet pour les quarts en écartant facilement le Nigeria (3-0). La Mannschaft retrouvera la Suède, tombeuse du Canada (1-0). Le choc à venir opposera la France aux États-Unis, vendredi 28 juin (21h) au Parc des Princes. Les Bleues ont sorti le Brésil après prolongation (2-1). Les tenantes du titre américaines sont venues à bout de l'Espagne (2-1) grâce à deux penaltys.

La Norvège, qui a créé la surprise aux tirs au but face à l'Australie, s'est inclinée jeudi 27 face aux Anglaise (3-0) lors du premier quart de finale au Havre. La surprenante Italie affrontera en quarts de finale les Championnes d’Europe en titre, les Pays-Bas. Les 16 équipes éliminées sont la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, la Jamaïque, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, le Chili, la Thaïlande, l'Australie, le Cameroun, le Brésil, l'Espagne, la Chine, le Japon, le Nigeria et le Canada.

Programme et résultats de la phase à élimination directe

8es de finale :

Samedi 22 juin :

Allemagne - Nigeria à Grenoble (match 37) : 3-0

Norvège - Australie à Nice (match 38) : 1-1, 4 t.a.b. à 1

Dimanche 23 juin :

Angleterre - Cameroun à Valenciennes (match 39) : 3-0

France - Brésil au Havre (match 40) : 2-1, a.p (1-0)

Lundi 24 juin :

Espagne - États-Unis à Reims (match 41) : 1-2

Suède - Canada à Paris (match 42) : 1-0

Mardi 25 juin :

18h00 : Italie - Chine à Montpellier (match 42) :2-0

21h00 : Pays-Bas - Japon à Rennes (match 44) : 2-1

Quarts de finale :

Jeudi 27 juin :

21h00 : Norvège - Angleterre (match 45) : 3-0

Vendredi 28 juin :

21h00 : France - États-Unis 41 à Paris (match 46)

Samedi 29 juin :

15h00 : Italie- Pays-Bas à Valenciennes (match 47)

18h30 : Allemagne - Suède à Rennes (match 48)

Demi-finales :

Mardi 2 juillet :

21h00 : vainqueur match 45 - vainqueur match 46 à Lyon

Mercredi 3 juillet :

21h00 : vainqueur match 47 - vainqueur match 48 à Lyon

Match pour la 3e place samedi 6 juillet (17h) à Nice

Finale dimanche 7 juillet (17h) à Lyon