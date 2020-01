Coupe de la Ligue : quand a lieu la finale PSG-Lyon ?

publié le 23/01/2020 à 16:27

Premier vainqueur de l'épreuve en 1995 grâce une victoire face à Bastia (2-0) en finale au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain bouclera-t-il la boucle en décrochant la 26e et (probablement) dernière Coupe de la Ligue ? Vainqueur à Reims (3-0) en demi-finale, mercredi 23 janvier, le club de la capitale affrontera Lyon en finale. L'OL s'est débarrassé la veille de Lille aux tirs au but (2-2, 4 tirs à 3).

Cette finale se disputera le samedi 4 avril (21h) au Stade de France, comme ce fut le cas de 1998 à 2016. Les trois dernières éditions ont eu lieu à Décines-Charpieu dans le stade de l'Olympique Lyonnais, à Bordeaux dans celui des Girondins et à Villeneuve-d'Ascq dans celui de Lille. L'an passé, c'est Strasbourg qui s'était imposé en venant à bout de Guingamp, tombeur du PSG en quarts, aux tirs au but (0-0 après prolongation, 4 tirs à 1).

Cette saison, Paris a remporté son unique confrontation avec Lyon, dans le Rhône (0-1), grâce à un but de Neymar en toute fin de match (87e), le 22 septembre. Les hommes de Tuchel sortait d'un récital face au Real Madrid en Ligue des champions (3-0). Privé de Mbappé, Cavani, Icardi, Sarabia et Draxler, blessés, le coach allemand avait notamment titularisé en pointe Choupo-Moting.

Remake de la finale de 2014

L'OL avait pour sa part évolué en 3-5-2 avec Sylvinho sur le banc. Le Brésilien a depuis été remplacé par Rudi Garcia, qui reste sur une série de sept matches sans défaite toutes compétitions confondues, six victoires et un nul. Comme Paris, l'OL est aussi qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des champions, qui auront lieu en février et mars.

PSG-Lyon, ce sera aussi un remake de la finale de 2014 remportée 2-1 par les Parisiens de Laurent Blanc. Edinson Cavani avait signé un doublé aux 4e et 33e minutes, les hommes de Rémi Garde réduisant le score à la 56e par Alexandre Lacazette. Le premier est toujours là, mais jusqu'à quand ? Le second porte les couleurs d'Arsenal depuis l'été 2017.

Manque d'intérêt des diffuseurs télévisés

Pour rappel, la Ligue de Football Professionnel a annoncé en septembre dernier la "suspension" de l'épreuve réservée aux clubs affichant le statut pro, en raison d'un manque d'intérêt des diffuseurs télévisés. La Coupe de la Ligue a permis au cours des 25 dernières à des clubs comme Gueugnon de se faire connaître, à Lyon de lancer son hégémonie au début des années 2000, à Marseille ou Saint-Étienne de rafraîchir leur palmarès. C'est le PSG qui l'a le plus remportée : huit fois.