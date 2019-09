PSG-Real Madrid : Paris large vainqueur du choc en dépit des absences

publié le 18/09/2019 à 19:45

Pas de Neymar, de Kylian Mbappé ni de Edinson Cavani mais un Angel Di Maria des grands soirs, un Idrissa "Gana" Gueye impressionnant au milieu de terrain, des joueurs collectivement impliqués et appliqués. Le Paris Saint-Germain a vécu une soirée parfaite face à un Real Madrid dominé dans tous les domaines, mercredi 18 septembre au Parc des Princes, bien loin de la soirée cauchemardesque du 6 mars dernier face à Manchester United.

3-0, l'addition est salée pour Zinédine Zidane et ses hommes, et aurait pu être plus lourde avec plus de justesse parisienne dans la finition. De retour sur le banc du Real, le technicien français sera sans doute heureux de retrouver dans les prochaines semaines ses tauliers Sergio Ramos, Luka Modric et Marcelo. Les Eden Hazard, Karim Benzema, Gareth Bale, James Rodriguez, Toni Kroos... ont plus ressemblé à une somme d'individualités qu'à une équipe, à l'inverse du PSG.

Pour ces retrouvailles avec la Ligue des champions un peu plus de six mois après une nouvelle désillusion parisienne en 8es de finale, Thomas Tuchel a choisi de muscler son milieu avec Marquinhos et Idrissa Gueye pour épauler Marco Verratti. Les deux premiers cités sont à l'origine du deuxième but, signé Angel Di Maria d'une superbe frappe du gauche plein axe à l'entrée de la surface (33e).

Prochain match à Galatasaray

Paris menait déjà 1-0 à ce moment-là après un premier bijou de l'Argentin (14e), un pointu du gauche sans contrôle sur un service de Bernat, après un une-deux avec Mauro Icardi. 2-0 à la pause car le but de Gareth Bale pour le Real a été refusé pour une main du Gallois avant un enchaînement de classe (35e). Karim Benzema verra aussi son but refusé (76e) pour une position de hors jeu.

Dans les arrêts de jeu (91e), Thomas meunier est venu parachever le succès parisien au terme d'un contre et d'un service de Bernat. Paris prend la tête du groupe A et une option sur la 1re place à la fin. Dans l'autre match du groupe, Bruges et Galatasaray se sont séparés dos à dos (0-0). Paris poursuivra sa campagne en Turquie le mardi 1er octobre (21h), avant de se rendre en Belgique le mardi 22 octobre (21h).

Gueye épatant au milieu

Neymar pourra effectuer son retour à Bruges, Mbappé et Cavani seront sans doute disponibles à Galatasaray. Mais ce Paris 2019-2020 vient d'envoyer un message fort : même sans ses trois stars offensives, il est compétitif face à un club du calibre du Real. Les recrues estivales, Idrissa Gueye, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Keylor Navas, Ander Herrera, semblent déjà intégrées avec un véritable apport. Gueye sort du lot avec une prestation épatante. Thomas Tuchel peut travailler sereinement.

Fiche technique :

Ligue des champions - 1er tour - Groupe A - 1re journée

À Paris (Parc des Princes) : PSG bat Real Madrid 3-0 (2-0 à la mi-temps)

Arbitre : A. Taylor (ENG)

Buts :

PSG: Di María (14, 33), Meunier (90+1)

Avertissements :

PSG : Di María (82), Bernat (90+3)

Real Madrid : Carvajal (32), Paixão de Oliveira Júnior (82), Varane (89)

Possession de balle :

PSG : 53 %

Real Madrid : 47 %

Les équipes :

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva (cap), Kimpembe, Bernat - Marquinhos (Herrera 70), Gueye - Verratti, Sarabia (Diallo 89), Icardi (Choupo Moting 60), Di María

Entraîneur : Thomas Tuchel

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Varane, Militao, Mendy - James (Jovic 70), Casemiro - E. Hazard (Lucas Vázquez 70), Kroos, Benzema (cap), Bale (Paixão de Oliveira Júnior 79)

Entraîneur : Zinédine Zidane