Coupe de la Ligue : la LFP vote la fin de la compétition dès la saison prochaine

publié le 18/09/2019 à 16:20

Adieu la Coupe de la Ligue. Si elle "se réserve le droit de relancer cette compétition ultérieurement en fonction des conditions du marché", la Ligue de football professionnel (LFP) a décidé de "suspendre" sa compétition réunissant les clubs professionnels (Ligue 1, Ligue 2 et quelques uns rétrogradés en National, la 3e division) à la fin de cette saison 2019-2020.

"Cette décision permettra d'alléger le calendrier des compétitions, de donner plus de temps de récupération aux joueurs et d'offrir une place supplémentaire en Coupes d'Europe via le classement de la Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021", justifie la LFP, qui était confrontée à un manque d'intérêt des diffuseurs télévisés.

Relancée en 1995 après deux premières tentatives, la Coupe de la Ligue a permis au cours des 25 dernières à des clubs comme Gueugnon de se faire connaître, à Lyon de lancer son hégémonie au début des années 2000, à Marseille ou Saint-Étienne de rafraîchir leur palmarès. C'est le PSG qui l'a le plus remporté : 8 fois. Mais c'est Strasbourg qui en est le tenant du titre.