Coupe de la Ligue, Ligue 1... Le guide pour comprendre les compétitions de foot

publié le 14/09/2018 à 17:30

Vous vous êtes pris-es de passion pour Benjamin Pavard, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et toute l'équipe de France de football cet été en Russie ? Vous connaissez les rudiments de ce sport et souhaitez approfondir votre savoir ? Apprendre les bases pour ne pas avoir l'impression que l'on vous parle chinois lorsqu'il s'agit de ballon rond ? Voici le guide pour faire la différence entre la Ligue des Champions et la Coupe de la Ligue, la Ligue des Nations et l'Euro, la Coupe de France et le Championnat de France.



Victorieuse de la Coupe du Monde pour la 2e fois de son histoire le dimanche 15 juillet dernier, la France a donc effectué sa rentrée avec deux matches de Ligue des nations, face à l'Allemagne (0-0) puis aux Pays-Bas (2-1). Cette compétition vient tout juste d'être lancée par l'UEFA, en Anglais Union of European Football Associations, l'instance qui dirige le football au niveau européen.

1. Ligue des Nations

Le trophée de la Ligue des nations Crédit : Philippe DESMAZES / AFP

Participants : les 55 pays affiliés à l'UEFA

Format : mini-championnats par groupes de 3 ou 4 puis phase finale. Système de montées/descentes

De l'avis même des plus passionnés, des plus aguerris, le mode d'emploi de cette Ligue des nations est difficile à comprendre. En gros, les 55 nations européennes sont réparties dans quatre ligues en fonction de leur niveau, et chaque ligue est divisée en quatre groupes de trois ou quatre.



À la fin, en juin 2019, le meilleur remportera un trophée qui ne fait encore rêver personne, les derniers de la ligue A descendront en ligue B, les premiers de la Ligue B monteront en ligue A, et ainsi de suite.

2. Coupe du monde, Euro, Coupe des Confédérations

Hugo Lloris soulève la Coupe du Monde le 9 septembre au Stade de France Crédit : Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Coupe du Monde :



Participants : 32 nations issues des qualifications sur chaque continent

Format : phase de poules par groupes de 4 puis phase finale à partir des 8es



Euro :



Participants : 24 nations issues des qualifications en Europe

Format : phase de poules par groupes de 4 puis phase finale à partir des 8es



Rassurez-vous, les autres compétitions sont souvent beaucoup plus simples à comprendre. Il faut d'abord distinguer le football de clubs du football de pays. Ce dernier comprend deux épreuves principales, la Coupe du Monde (ou Mondial) et l'Euro (ou championnat d'Europe des Nations), organisées tout les quatre ans.



Pour y participer, il faut franchir une phase de qualifications (ou éliminatoires) qui a lieu en amont (de mars à novembre 2019 pour l'Euro 2020). La plupart du temps, il faut terminer en tête d'un groupe de cinq ou six équipes, ou en passer par un barrage face à un adversaire en match aller-retour.



Coupe du monde et Euro fonctionnent ensuite de la même façon, comme la Ligue des champions d'ailleurs (lire plus bas). Il y a d'abord une phase de groupes (ou de poules), parfois également appelée mini-championnat. Chaque pays affronte les autres une fois. Les deux premiers se qualifient pour les 8es de finale, les deux derniers sont éliminés et ne rejouent plus. À partir des 8es de finale, la prolongation et les tirs au but apparaissent en cas d'égalité.

Ricardo Quaresma et Cristiano Ronaldo avec le trophée de l'Euro le 10 juillet 2016 à Saint-Denis Crédit : Valery HACHE / AFP

Pour être complet, sachez qu'une compétition réunit, également tous les quatre ans, le Champion du Monde, le Champion d'Europe, et les Champions des autres continents : c'est la Coupe des Confédérations. La prochaine aura lieu en 2021. L'Allemagne a gagné la précédente en Russie en 2017 en battant en finale le Chili.



Coupe des Confédérations :



Participants : 8, le pays hôte, le Champion du Monde, et les Champions des six continents (Europe, Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord et centrale, Afrique, Asie)

Format : phase de poules par groupes de 4, demi-finales, finale

3. Ligue 1

Participants : les 20 meilleurs clubs de France

Format : championnat sur 38 journées, 19 matches à domicile, 19 à l'extérieur. Système de montée/descente en fin de saison



Revenons au football de clubs en commençant par la Ligue 1, autrefois Division 1, également connue sous le nom de championnat de France de 1re division. Le terme championnat stipule que tout le monde affronte tout le monde deux fois, chez soi et à l'extérieur. Même si un club ne fait que perdre, il rejoue le week-end suivant.



La Ligue 1 est un feuilleton qui s'étale sur 38 épisodes. 20 clubs sont en lice, souvent issues des plus grandes villes de France (Paris, Marseille, Lyon, Nice, Bordeaux, Toulouse,...), en plus de Monaco, qui a choisit de jouer dans l'Hexagone plutôt qu'en Italie par exemple.



Les 38 journées sont étalées sur trois jours : vendredi, samedi et dimanche d'août à mai. Une victoire rapporte 3 points, un match nul 1, une défaite 0. À la fin de la saison, celui qui possède le plus de points est sacré champion de France. En cas d'égalité, c'est la différence de buts qui sert de juge de paix : buts marqués moins buts encaissés.

Kylian Mbappé avec le trophée "Hexagoal", remis au Champion de France, le 13 mai 2018 Crédit : FRANCK FIFE / AFP

Les deux derniers descendent à l'étage inférieur (parfois aussi le 18e), la Ligue 2, qui fonctionne de la même façon avec là encore 20 clubs. Inversement, les deux premiers d'une saison de L2 montent en L1. La 3e division, appelée National, comprend 18 clubs. La 4e, le National 2 (anciennement CFA), est divisé en quatre groupes de 16.



On trouve ensuite le National 3 (5e division) avec 12 groupes de 14 clubs, puis trois niveaux régionaux et enfin les districts départementaux. Chaque village de France qui possède une équipe de football dispute ainsi son championnat avec le principe de montée-descente en fin de saison.

4. Coupe de France

Participants : 4.317 lors de l'édition 2018-2019

Format : qualification pour le tour suivant en cas de victoire, élimination en cas de défaite. Prolongation et tirs au but en cas d'égalité.



À chaque village ou ville de France revient aussi le droit de disputer la Coupe de France, parallèlement à son championnat. Les premiers tours mettent aux prises les tout petits. Les clubs de Ligue 1 entrent en 32es de finale en janvier. Le terme Coupe indique que l'aventure continue en cas de succès, qu'elle s'arrête en cas de défaite, éventuellement après prolongation et tirs au but.



C'est ainsi que des clubs amateurs se retrouvent régulièrement face aux PSG, OM, OL... et parviennent à créer l'exploit, à devenir le "petit Poucet" qui fait chuter l'ogre. Tous les clubs de l'Hexagone peuvent rêver d'épopée comme Calais en 2004 ou Les Herbiers en 2018.

Marquinhos avec le trophée de la Coupe de France le 8 mai 2018 Crédit : Damien MEYER / AFP

5. Coupe de la Ligue

Participants : les 44 clubs français ayant le statut professionnel en 2018-2019

Format : qualification pour le tour suivant en cas de victoire, élimination en cas de défaite. Tirs au but en cas d'égalité (prolongation et tirs au but en finale)



Si la Coupe de France est ouverte à toutes les équipes de France et d'Outre-mer, la Coupe de la Ligue est réservée aux seuls clubs ayant le statut professionnel. En 2018-2019, ils sont au nombre de 44 : les 20 de Ligue 1, les 20 de Ligue 2, 3 qui viennent d'être relégués en National et 1 qui l'a été la saison précédente.



Par rapport à la Coupe de France, créée en 1917, la Coupe de la Ligue est une épreuve récente : elle se déroule chaque année depuis 1995. Ses détracteurs y voient une compétition en trop qui surcharge le calendrier. Ses partisans la voit comme un moyen de changer d'air quand la saison en championnat tourne mal, ou de donner du temps de jeu aux jeunes et/ou aux habituels remplaçants.

Thiago Silva soulève la Coupe de la Ligue le 1er avril 2017 Crédit : JEFF PACHOUD / AFP

6. Ligue des Champions

Participants : 32 lors de la phase de poules (79 au départ des qualifications)





Format : phase de poules par groupes de 4 puis phase finale à partir des 8es en matches aller-retour sauf la finale



La nature humaine est ainsi faite : à la fin de chaque saison, quand les championnats sont terminés et les vainqueurs des deux Coupes nationales connus, des récompenses sont attribuées. Ce sont les places pour disputer une Coupe d'Europe la saison suivante, histoire de se mesurer à l'échelon supérieur.



Ces Coupes d'Europe sont aujourd'hui au nombre de deux : la Ligue des Champions (Champions League) et la Ligue Europe (Europa League). Historiquement, la première était réservée aux seuls clubs sacrés champion de 1re division dans chaque pays européen. Mais le règlement a largement évolué depuis le début des années 1990.



Pour la saison 2018-2019, sont directement qualifiés les 4 premiers des championnats d'Espagne, d'Angleterre, d'Italie et d'Allemagne. La France compte cette saison 3 représentants, le PSG, Lyon et Monaco, la Russie 2, le Portugal, l'Ukraine, la Belgique, la Turquie et la République tchèque 1. Les champions des autres pays doivent franchir des tours préliminaires pour s'inviter au festin.

Cristiano Ronaldo soulève la Ligue des champions le 26 mai 2018 à Kiev Crédit : Sergei SUPINSKY / AFP

7. Europa League

Participants : 48 lors de la phase de poules (158 au départ des qualifications)

Format : phase de poules par groupes de 4 puis phase finale à partir des 16es en matches aller-retour sauf la finale



Souvent, ces champions des "petits pays" (Écosse, Kazakhstan, Autriche...) doivent se contenter de la Ligue Europa, nettement moins prestigieuse. Ils y retrouvent les clubs qui ont gagné leur Coupe nationale et leur Coupe de la Ligue, mais aussi les clubs des "grands pays" qui ont échoué à se qualifier pour la Ligue des champions, comme l'Atlético de Madrid l'an dernier, Marseille, Rennes et Bordeaux pour la France cette année.

Antoine Griezmann embarse le trophée de l'Europa League le 16 mai 2018 à Lyon Crédit : Boris HORVAT / AFP