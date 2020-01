publié le 23/01/2020 à 12:01

"Il n'y aura pas de départs cet hiver, sauf offres qu'on ne peut pas refuser", assurait le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud dans une interview accordée à L'Équipe, mercredi 22 janvier. Le club anglais de West Ham va-t-il passer à l'action pour faire revenir Dimitri Payet et proposer cette somme impossible à décliner ? Le quotidien sportif émet cette hypothèse, jeudi 23 janvier.

10es la saison passée, les Hammers pointent à la 17e place après 23 journées de Premier League, avec le même nombre de points (23) que le 18e et le 19e, Bournemouth et Watford. En quête de renforts pour se maintenir, les dirigeants londoniens rêveraient en cette fin de mercato de racheter le milieu offensif de 32 ans. En juin 2015, ils avaient mis 15 millions d'euros sur la table pour le faire venir de Marseille. La même somme est évoquée deux ans et demi plus tard. Entre temps, l'OM l'avait fait revenir en janvier 2017 contre le double, 30 millions d'euros.

Auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 16 matches de Ligue 1 cette saison, Payet est clairement l'un des hommes forts d'André Villas-Boas. A priori, il n'a aucun intérêt à changer de club en cours de saison alors que l'Euro 2020 approche et qu'il rêve toujours de l'équipe de France (la dernière de ses 38 sélections remonte à octobre 2018). Entre son ambition sportive et ses contraintes budgétaires, Marseille semble plus tiraillé. Le feuillteon ne fait que débuter, à huit jours de la fin du mercato hivernal.

18 millions d'euros pour Cavani

Celui de la situation d'Edinson Cavani au PSG dure, lui, depuis des semaines. L'attaquant uruguayen restera-t-il à Paris jusqu'à la fin de son contrat en juin ? Son entraîneur Thomas Tuchel le souhaite mais le directeur sportif Leonardo s'est montré moins inflexible ces derniers jours, après avoir longtemps fermé la porte.

Selon son père, l'attaquant de 32 ans souhaite partir dès cet hiver et rejoindre l'Atlético de Madrid. Après une première offre autour de 10 millions d'euros, le club espagnol serait revenu à la charge ces dernières heures en proposant cette fois 18 millions d'euros bonus compris, assure le quotidien ibérique AS. Plus large financièrement que l'OM, le PSG doit tout de même lui aussi surveiller ses comptes pour respecter l'équilibre du fair-play financier.