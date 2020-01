Mercato : pourquoi Giroud n'a toujours pas signé à l'Inter Milan ?

publié le 22/01/2020 à 13:08

Les jours passent en ce début d'année 2020, la date fatidique du 31 janvier se rapproche et Olivier Giroud n'a toujours pas quitté Chelsea, où Frank Lampard ne compte pas sur lui cette saison. En tout et pour tout, le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus n'est apparu qu'à 7 reprises sous le maillot des Blues depuis août, pour un total famélique de 282 minutes de jeu.

Or, un autre rendez-vous approche, l'Euro 2020 avec l'équipe de France, et Didier Deschamps a toujours poussé celui qui reste son avant-centre numéro 1 à retrouver plus de temps de jeu en 2020 - sans en faire cela dit une condition sine qua none. Bien avant l'ouverture du mercato hivernal, le 1er janvier en Angleterre, le 2 en Italie, un club s'est dégagé pour accueillir l'attaquant de 33 ans : l'Inter Milan.

En Lombardie, Giroud retrouverait Antonio Conte, son coach à Londres durant six mois début 2018, lorsque le Français avait débarqué en provenance d'Arsenal, déjà à l'époque pour gagner du temps de jeu. L'affaire s'était conclue au dernier jour du marché des transferts, le 31 janvier, preuve qu'il ne doit peut-être pas s'inquiéter deux ans plus tard sur une issue positive.

Granovskaïa et Conte au cœur du problème ?

Selon plusieurs sources, le champion de France 2011-2012 avec Montpellier et l'Inter Milan se sont mis d'accord il y a plusieurs semaines. Sur le plan financier, toutes les parties seraient aussi sur la même longueur d'ondes. Alors, pourquoi la transaction tarde-t-elle à se conclure ?

L'Équipe avance une première piste dans son édition de mercredi 22 janvier : les relations seraient extrêmement tendues entre Conte et la directrice générale de Chelsea, la Russe Marina Granovskaïa, depuis le départ de l'Italien mi-2018. L'entourage de Giroud n'a plus que neuf jours pour faire évoluer la situation... ou pour trouver un autre club alors qu'il a repoussé plusieurs approches, en Angleterre notamment.

Toujours inamovible en Bleu

S'il ne joue quasiment plus en club, le natif de Chambéry a participé aux 10 rencontres de qualification des Bleus pour l'Euro 2020 de mars à novembre 2019 (8 fois comme titulaire). Auteur de 6 buts durant cette période, il a porté son total de réalisations en Bleu à 39 en 97 sélections. Giroud n'est plus qu'à 2 longueurs de Michel Platini et 12 de Thierry Henry, le recordman.