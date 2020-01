Kylian Mbappé : ce qu'il faut savoir sur son association "Inspired by KM"

publié le 21/01/2020 à 13:05

Ce n'est pas une ligne de vêtements portant la griffe du célèbre attaquant du PSG mais une association ayant pour but de favoriser la réussite de jeunes enfants. Kylian Mbappé a officialisé lundi 20 janvier à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, son département natal, le lancement de "Inspired by KM", "Inspiré par Kylian MBappé" en français.

L'enfant du 9-3, né à Bondy le 20 décembre 1998, est devenu une star internationale, d'où ce nom d'association en anglais. "Il faut avoir le bon accent mais ça s'apprend", sourit-il. L'objectif, aider 98 enfants (comme son année de naissance) avec chacun son projet, sportif, artistique, professionnel, et pas toujours démesuré. L'un veut ainsi être "le Kylian Mbappé des maths", l'autre voudrait "être le Kylian Mbappé de la médecine".

Enfants pauvres, mais aussi riches, de banlieue et de Paris : c'est la maman de Kylian, Fayza, qui la première a voulu cette mixité. Le projet est totalement financé par le joueur et ses sponsors personnels. À 21 ans, il était temps de donner du sens à sa notoriété. "C'est l'histoire de ma vie, explique-t-il. On m'a beaucoup aidé et maintenant c'est à moi de rendre, parce que je me sens prêt et capable d'aider".

On n'a pas vocation à être donneur de leçons Fayza Mbappé, mère de Kylian





Cette communication positive, orchestrée sur fond d'aide sociale, va peut-être susciter quelques critiques. "On n'a pas vocation à être donneur de leçons, rétorque Fayza Mbappé. Il se trouve que c'est public, donc forcément ça va être interprété. Mais si on le fait c'est aussi pour nous et pour les enfants. Le reste, c'est de la littérature".

Kylian Mbappé pourrait, dans le futur, associer des coéquipiers footballeurs ou des stars d'autres sports comme le basketteur américain LeBron James.