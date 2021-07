Le mari de Brigitte n'a plus d'érection

Parlons-Nous

Lecture - 11m38s

Le mari de Brigitte a eu un accident cardiaque il y a quelques années. Depuis, il est devenu sexuellement impuissant. Malgré ces mots rassurants et sa présence, Brigitte n'arrive pas à apaiser l'énervement et l'angoisse de son mari.



Chaque soir de l'été, dans Parlons Nous, en direct Sabine Callegari accueille les auditeurs pour 2h d'échanges et de confidences. Pour participer, contactez l'émission au 09 69 39 10 11 (prix d'un appel local).