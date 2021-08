DÉCOUVERTE - Jour J - Quand Harry et Meghan font trembler la royauté britannique

Lecture - 42m19s

Dans "Jour J", émission diffusée tous les soirs de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament revient sur un événement qui a fait basculer l'Histoire. Cet épisode revient sur ce 8 janvier 2020 qui a fait trembler la royauté britannique : celui où Harry et Meghan on annoncé, via un communiqué, vouloir se mettre en retrait de leurs obligations officielles.

Une première et un séisme outre-Manche que décortiquent Flavie Flament et son invité.