publié le 24/07/2019 à 10:37

Le 21 juillet 2019 restera dans l'histoire de Marvel. C'est lors du Comic-Con de San Diego que les fans ont découverts les 5 films et les 5 séries de la Phase 4 du MCU, de 2020 à 2021. Parmi les annonces les plus "wow" : le retour de Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster, qui prendra la suite de Thor dans Thor: Love and Thunder.

Depuis cette annonce, Natalie Portman est présentée de différentes manières pour son rôle dans Thor 4 : "version femme de Thor", "She-Thor", "nouvelle Thor"... Le réalisateur Taika Waititi (Thor: Ragnarok) a clarifié la situation sur Twitter. Il faudra appelé Jane Foster : Mighty Thor, comme dans les comics de Jason Aaron. Le réalisateur va d'ailleurs adapter les histoires du scénariste pour le film.

Dans cette histoire sortie en 2014, Jane est atteinte d'un cancer du sein et Thor n'est plus digne de porter le Mjöllnir (son célèbre marteau). Lorsque les Géants de Glaces [le peuple de Loki] attaquent la Terre, Jane parvient à soulever le marteau et sauver notre monde. Elle devient alors The Mighty Thor. Les fans pourront la découvrir dans les salles françaises le 3 novembre 2021.

Correction. She's called Mighty Thor. — Taika Waititi (@TaikaWaititi) July 21, 2019