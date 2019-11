publié le 25/11/2019 à 20:05

The Walking Dead est en pause. Depuis sa diffusion en 2001, la série de zombies s'arrête pour quelques mois. La saison 10 vient de dévoiler le dernier épisode de sa première partie, The World Before, le 25 novembre 2019. S'il est inégal et pourrait décevoir certains fans, il laisse quand même des questions qui brûlent les lèvres.

Quand sera donc diffusé l'épisode 9 de la saison 10 ? La chaîne américaine AMC a dévoilé le mois de retour de la série dans un teaser haletant : février 2020. L'an passé la saison 9B avait été diffusé le 10 février aux Etats-Unis et le lendemain en France sur OCS. Pour la saison 8, les fans avaient dû patienter jusqu'au 25 février 2018.

Si on se base sur ce calendrier, la saison 10 devrait donc revenir au cours de la première quinzaine de février 2020. Ce qui laisse donc trois mois aux fans pour se demander ce qui va se passer dans cette suite de 10 et essayer de découvrir comment Michonne quittera la série.