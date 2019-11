Judith et Michonne dans la saison 10 de "The Walking Dead"

publié le 22/11/2019 à 20:19

Alors que la saison 10 est en pleine diffusion et qu'une saison 11 a été annoncée pour The Walking Dead, la série de zombies pourrait se terminer, un jour.

Selon le média américain We Got This Covered, la saison 12 de The Walking Dead serait la dernière. L’information est à prendre avec des pincettes puisque le média ne cite pas ses "sources proches". Cependant, il faut reconnaître qu'il était bien informé sur certaines fuites d'Avengers : Endgame avant la sortie du film.

Démarrée en 2010 sur la chaîne américaine AMC, la série connaît des chutes d'audiences depuis au moins 3 saisons. Malgré certains épisodes sans le héros Rick Grimes, qui ont réussi à faire remonter les chiffres, comme l'épisode 15 de la saison 9, le show s’essouffle. Pour autant, il faut reconnaître que la showrunner Angela Kang, arrivée pour la saison 9 et les réalisateurs arrivent, sur certains épisodes, comme Open Your Eyes (épisode 7, saison 10), créent la surprise et le choc, tels que les fans ont connu au début de la série.