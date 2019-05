publié le 23/05/2019 à 21:18

À partir du 2 juin 2019, la saison 5 de Fear The Walking Dead fera ses débuts sur AMC. Le spin-off de The Walking Dead s'offre pour l'occasion un personnage bien connu de l'univers de Michonne et Negan : Dwight.



Une aubaine pour les fans de l'ancien membre des Sauveurs, qui n'a pas fait son apparition dans The Walking Dead depuis la fin de la saison 8, lorsqu'il décide de partir à la recherche de sa femme Sherry. Dans un entretien pour le média américain EW, Ian Goldberg et Andrew Chambliss, les showrunners de Fear The Walking Dead en disent plus sur l'arrivée de Dwight dans la saison 5.

"Dans cette saison, les personnages luttent contre leurs démons du passé et cherchent la rédemption parce qu'ils font dans le présent. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Dwight dans The Walking Dead, il a fait des choses terribles avec les Sauveurs qu'il regrette, mais Daryl lui a laissé une seconde chance à la fin de la saison 8 en décidant de l'épargner et en lui disant d'aller retrouver sa femme Sherry. Nous allons découvrir ce qui s'est passé pour Dwight depuis cette scène et s'il a réussi ce que Daryl lui a demandé", expliquent les showrunners. Reste maintenant à savoir comment se passeront les retrouvailles entre Morgan et Dwight, autrefois ennemis...