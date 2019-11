"'Star Wars, épisode IX' est sombre, triste et il fait peur", confie Daisy Ridley

publié le 15/11/2019 à 23:02

L'Ascension de Skywalker arrive doucement, mais sûrement au cinéma. À partir du 18 décembre et après plus d'un an d'attente les fans Star Wars découvriront l'ultime épisode d'une saga intergalactique.

Comme à chaque sortie de film, les actrices et les acteurs ne peuvent rien dire. À quelques semaines de la sortie de cet épisode IX, Daisy Ridley a accordé une courte interview au média américain Entertainment Weekly. Le journaliste lui demande de décrire L'Ascension de Skywalker en quelques mots.

L’interprète de Rey utilise 4 adjectifs : "Très sombre, ingénieusement flippant, triste et heureux". Quatre ingrédients de la recette secrète de J.J. Abrams pour offrir une conclusion à la saga Skywalker digne de ce nom. Même s'il y aura toujours des fans mécontents...

Pour le moment, les fans savent, grâce aux bandes-annonces, que l'intrigue sera marquée par une bataille épique entre la Résistance et les flottes Impériales, le retour de l'Empereur, et les adieux de C-3PO. Un film qui promet effectivement de faire pleurer les fans de toutes les générations. Mais, n'oublions que cela reste aussi un film Disney et qu'il y aura donc un "happy end".